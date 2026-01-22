Δεν τελειώνει ο εφιάλτης στην Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Άλλα δύο πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα το απόγευμα στο σημείο όπου συγκρούστηκαν στις αρχές της εβδομάδας δύο υπερταχείες, στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας στην Ισπανία, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 45. «Θεωρητικά, πρόκειται για τους δύο (νεκρούς) που δεν είχαν βρεθεί ακόμη», εξήγησε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου Άλβια, της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.