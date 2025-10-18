«Δεν θα είμαι ποτέ ο ίδιος»: Αυτή την αλλαγή κάνουν στη ζωή τους οι άνθρωποι με μεταθανάτια εμπειρία

Σημαντικό ποσοστό πρώην ασθενών σε σοβαρή κατάσταση που τελικά έζησαν και εκμυστηρεύτηκαν ότι είχαν έντονες επιθανάτιες εμπειρίες όσο βρίσκονταν στο μεταίχμιο ζωής και θανάτου δήλωσαν σε έρευνα ότι στράφηκαν περισσότερο στη θρησκεία.

Άνθρωποι που βρέθηκαν πολύ κοντά στον θάνατο και όμως επιβίωσαν, ξύπνησαν σε έναν κόσμο που δε θα ήταν ποτέ ίδιος για αυτούς.

Έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, όπως αναφέρει το nypost.com, αποκάλυψε πως περίπου το 15% των ασθενών σε σοβαρή κατάσταση αναφέρουν ότι έχουν βιώσει μια εμπειρία κοντά στον θάνατο, η οποία μπορεί να σημαίνει ότι είχαν μια έντονη αίσθηση εξωσωματικής εμπειρίας, μια συνάντηση με ένα αγαπημένο τους πρόσωπο που έχει πεθάνει, ένα όραμα ενός έντονου φωτός, μια γρήγορη ανασκόπηση των ορόσημων της ζωής τους ή μια βαθιά αίσθηση γαλήνης.

Για να καταλάβουν πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τις εμπειρίες κοντά στον θάνατο, ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνα σε 167 άτομα που δήλωσαν ότι είχαν μια.

Ένας σημαντικός μηχανισμός άμυνας ξεχώρισε μεταξύ των υπολοίπων: σχεδόν το 70% των συμμετεχόντων ανέφεραν μια μετατόπιση στις θρησκευτικές ή πνευματικές τους πεποιθήσεις και στους φόβους τους για τον θάνατο μετά την επιθανάτια εμπειρία τους.

«Η εμπειρία μου με την επιθανάτια εμπειρία ήταν σημαντική», έγραψε ένας συμμετέχων στο ερωτηματολόγιο. «Ξέρω ότι δε θα είμαι ποτέ το ίδιο άτομο, επομένως χρειάζεται συνεχής αναστοχασμός και δουλειά με τον εαυτό μου καθημερινά».

Ένας συμμετέχων στην έρευνα αποκάλεσε την επιθανάτια εμπειρία του «δίκοπο μαχαίρι» καθώς ανέφερε ότι ήταν μια εμπειρία μεγάλης μεταμόρφωσης που κράτησε για τον εαυτό του για πολύ καιρό από φόβο μήπως κριθεί από τους γύρω του.

Άλλοι χρησιμοποίησαν το περιστατικό ως αφορμή για να επανεκτιμήσουν τις προσωπικές τους σχέσεις, με πάνω από 20% να αναφέρουν διαζύγια ή χωρισμούς και ακόμη περισσότερες δυσκολίες ή καταρρεύσεις σχέσεων.

Η απομόνωση και η μοναξιά ήταν επίσης επαναλαμβανόμενα θέματα μεταξύ των ατόμων που έζησαν επιθανάτιες εμπειρίες.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το 64% των συμμετεχόντων απευθύνθηκε σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, πνευματικούς συμβούλους ή διαδικτυακές κοινότητες, με το 78% να βρίσκει την υποστήριξη χρήσιμη.

Όσο πιο έντονη ήταν η επιθανάτια εμπειρία, τόσο πιο πιθανό ήταν ο ασθενής να ζητήσει βοήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί δυσκολεύτηκαν να βρουν κατάλληλη υποστήριξη.

Ένας συμμετέχων απευθύνθηκε σε μια εκκλησία και όταν δεν έλαβε τη βοήθεια που χρειαζόταν ένιωσε απομονωμένος, όπως ανέφερε:

«Μετά από μερικές προσπάθειες, ειλικρινά δεν ένιωσα ότι κανείς ήταν αρκετά βαθύς για να το χειριστεί... όλες οι απαντήσεις ήταν σαν σχολικό βιβλίο και χωρίς έμπνευση. Πολύ απογοητευτικές»

Ένας άλλος σημείωσε: «Η εμπειρία μου έδειξε ότι όσοι ήταν γύρω μου δεν καταλάβαιναν το μέγεθος αυτού που πέρασα, οπότε δεν πίστευα ότι ούτε οι άλλοι θα νοιάζονταν».

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice. Οι ερευνητές του UVA ελπίζουν ότι το έργο τους μπορεί να ανοίξει το δρόμο για καλύτερη φροντίδα των πασχόντων από επιθανάτιες εμπειρίες.

«Η έρευνα σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης αυτών των ασθενών και των συγκεκριμένων αναγκών τους εξακολουθεί να είναι περιορισμένη», δήλωσε η Marieta Pehlivanova του Τμήματος Ψυχιατρικής και Νευροσυμπεριφορικών Επιστημών του UVA Health.

«Ελπίζουμε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το κενό και να εμπνεύσουμε άλλους ερευνητές, ιδίως κλινικούς γιατρούς, να αφιερώσουν χρόνο και φροντίδα στην διερεύνηση αυτών των ερωτημάτων», κατέληξε.