«Δεν θα πλήξουμε την Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ - Βοήθεια από Ρωσία, Κίνα και Ιράν ζητά ο Μαδούρο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα (31/10) ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, μολονότι δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να επεκτείνουν την εκστρατεία τους κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στην Καραϊβική.

«Όχι» απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Η δύναμη αυτή θα αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα καταπλεύσει και το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, με τα πλοία συνοδείας του.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε πλήγματα εναντίον στόχων που σχετίζονται με ναρκωτικά εντός της Βενεζουέλας.

Μαδούρο ζητά στρατιωτική βοήθεια από Ρωσία, Κίνα και Ιράν

Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, απευθύνθηκε τον Οκτώβριο σε ηγέτες της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν ζητώντας στρατιωτική βοήθεια και εξοπλισμό, σύμφωνα με έγγραφα της αμερικανικής κυβέρνησης που δημοσιεύει η Washington Post.

Στην επιστολή προς τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Μαδούρο αιτήθηκε αναβαθμίσεις αμυντικών ραντάρ, επισκευές στρατιωτικών αεροσκαφών και, ενδεχομένως, πυραύλους, ενώ αντίστοιχα έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζητώντας «διευρυμένη στρατιωτική συνεργασία» και επιτάχυνση της παραγωγής κινεζικών συστημάτων ραντάρ.

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ο Υπουργός Μεταφορών της Βενεζουέλας, Ραμόν Σελεστίνο Βελάσκεθ, συντόνισε την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και drones από το Ιράν και σχεδίαζε επίσκεψη στη χώρα.

Η Ρωσία παραμένει κεντρικός σύμμαχος για το Καράκας. Μόλις την Κυριακή, ένα ρωσικό αεροσκάφος Ιλίουσιν Il-76 — υπό κυρώσεις των ΗΠΑ από το 2023 — έφτασε στο Καράκας, αφού ακολούθησε κυκλική διαδρομή πάνω από την Αφρική για να αποφύγει τον εναέριο χώρο της Δύσης.

Μια μέρα νωρίτερα, η Μόσχα επικύρωσε νέα στρατηγική συνθήκη με τη Βενεζουέλα, ενώ τον Ιούλιο άνοιξε εργοστάσιο πυρομαχικών Καλάσνικοφ στην πολιτεία Αραγκουά.

Η Ρωσία έχει, επίσης, δικαιώματα εξερεύνησης σε μεγάλα, ανεξερεύνητα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου στη Βενεζουέλα. Παρά ταύτα, παρατηρητές σημειώνουν ότι η δέσμευση της Μόσχας φαίνεται να είναι περιορισμένη σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Η αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας μπορεί, μάλιστα, να προσφέρει στους Ρώσους έμμεσα οφέλη, αποσπώντας την προσοχή των ΗΠΑ από την Ευρώπη.

Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να πλήξει στόχους εντός της Βενεζουέλας, διατηρώντας όμως υψηλή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.