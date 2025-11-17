Δεν υπάρχει κρύο: Η περιοχή που η θερμοκρασία τον χειμώνα φτάνει τους 23 και η μπίρα είναι πάμφθηνη

Ο χειμώνας πλησιάζει και ο καιρός γίνεται όλο και πιο κρύος και βροχερός, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται πώς να εκμεταλλευτούν τις τελευταίες μέρες άδειας πριν τις γιορτές. Η επιλογή της σωστής στιγμής και προορισμού μπορεί να κάνει τη διαφορά, και ίσως μια τελευταία εκδρομή πριν την πολυάσχολη εορταστική περίοδο να είναι η ιδανική λύση.

Ένας προτεινόμενος προορισμός είναι η Μούρθια, στη νοτιοανατολική Ισπανία, γνωστή και ως «Κήπος της Ευρώπης». Εκεί μπορείς να βρεις φθηνές τιμές σε ποτά, με την τιμή της μπύρας να είναι περίπου 3 λίρες – κάτι δύσκολο να βρεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, ο καιρός θα είναι ιδανικός για τον μήνα, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες γύρω στους 23 βαθμούς.

Ενώ σε πολλές περιοχές της Ευρώπης ο χειμώνας επιμένει, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι θερμοκρασίες προβλέπεται να πέσουν ακόμα περισσότερο, με κίνδυνο πάγου και χιονιού, και προειδοποιήσεις για κρύο έχουν ήδη εκδοθεί από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έτσι, μια τελευταία απόδραση σε έναν ζεστό προορισμό πριν το τέλος του 2025 ακούγεται σαν καλή ιδέα, χωρίς να χρειάζεται ταξίδι μέχρι τον νότιο ημισφαίριο.