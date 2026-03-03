Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, πολιτικός, κληρικός και μεγαλύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξελέγη Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν.Ο Χοσεϊνί ήταν η επιλογή που στην πραγματικότητα επέβαλαν οι Φρουροι της Επανάστασης, σύμφωνα με το Iran International.

Η επιλογή του διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα του Ιράν και αποτελεί αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Ειδικών, του ίδιου οργάνου που είχε αναδείξει τον ίδιο στην ηγεσία το 1989.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο διάδοχος του ανώτατου ηγέτη πρέπει να επιλεγεί από τη Συνέλευση των Ειδικών (Assembly of Leadership Experts).

Πρόκειται για σώμα 88 κληρικών, οι οποίοι – τυπικά – εκλέγονται από τον λαό κάθε οκτώ χρόνια. Στην πράξη, ωστόσο, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο κληρικοί που θεωρούνται απολύτως πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, το 88μελές όργανο που έχει αναλάβει την επιλογή του επόμενου Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, συνεδρίασε διαδικτυακά, μετά την επίθεση του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις του.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές έπληξαν το συγκρότημα της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, και την Τρίτη, η ισραηλινή στρατιωτική εκπρόσωπος Έφι Ντεφρίν επιβεβαίωσε ένα πλήγμα στο συγκρότημα στο Κομ.

Δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της συνέλευσης στο κτίριο κατά τη στιγμή της επιδρομής, σύμφωνα με το Fars.