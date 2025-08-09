Διαταγή Τραμπ στον στρατό των ΗΠΑ να αναλάβει δράση κατά των καρτέλ ναρκωτικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον στρατό των ΗΠΑ να ετοιμαστεί να δράσει εναντίον λατινοαμερικάνικων καρτέλ των ναρκωτικών, αρκετά από τα οποία έχουν εγγραφτεί από την κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων, ανέφεραν χθες αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει διαταγή στο Πεντάγωνο να αρχίσει να χρησιμοποιεί στρατιωτική ισχύ εναντίον των καρτέλ που έχουν χαρακτηριστεί ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, ανέφερε χθες Παρασκευή η εφημερίδα New York Times.

Η διαταγή αυτή δημιουργεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επίσημο νομικό έρεισμα για να αρχίσουν να διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις, θαλάσσιες και χερσαίες, εναντίον καρτέλ στο έδαφος ξένων χωρών.

Η Wall Street Journal από την πλευρά της ανέφερε ότι μέχρι στιγμής ο πρόεδρος Τραμπ έχει απλώς ζητήσει από το υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει και να του παρουσιάσει «επιλογές» για αυτό.

Συζητώνται η ανάπτυξη μονάδων των ειδικών δυνάμεων με υποστήριξη υπηρεσιών κατασκοπείας και οποιαδήποτε επιχείρηση θα διεξάγεται σε συντονισμό με τις κυβερνήσεις των χωρών όπου δρουν οι συμμορίες, πρόσθεσε η WSJ.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο για να του ζητήσει σχόλιο, το Πεντάγωνο παρέπεμψε για οποιοδήποτε ερώτημα στον Λευκό Οίκο.

Χωρίς να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει τα δημοσιεύματα του Τύπου, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Άννα Κέλι, τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι «απόλυτη προτεραιότητα» του προέδρου Τραμπ είναι «να προστατεύσει την εθνική επικράτεια, και για αυτό έλαβε το τολμηρό μέτρο να χαρακτηρίσει ξένα καρτέλ και συμμορίες ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο τη διεθνή συμμορία Tren de Aragua, που έχει ιδρυθεί στη Βενεζουέλα, το καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό και άλλες έξι εγκληματικές οργανώσεις που επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση Τραμπ πρόσθεσε στον κατάλογο αυτό το «Cártel de los Soles», που περιγράφει ως συμμορία που δρα στη Βενεζουέλα της οποίας ηγείται ο πρόεδρος της χώρας αυτής Νικολάς Μαδούρο και υποστηρίζει τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ — το Καράκας απορρίπτει οργισμένα την εκδοχή αυτή, κάνει λόγο για «ψέματα».

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν προχθές Πέμπτη πως διπλασίασαν στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρουν για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη από την αμερικανική δικαιοσύνη για διακίνηση ναρκωτικών και την επανεκλογή του οποίου δεν αναγνωρίζει η Ουάσιγκτον.

Τον Μάρτιο, σε ομιλία του ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυε πως θα εξαπολύσει «πόλεμο» εναντίον των μεξικανικών καρτέλ των ναρκωτικών, μιλώντας περί «σοβαρής απειλής» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του Μάρκο Ρούμπιο εξήγησε προχθές Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο καθολικό τηλεοπτικό δίκτυο EWTN ότι τα καρτέλ χαρακτηρίστηκαν τρομοκρατικές οργανώσεις προκειμένου να επιτραπεί «να στοχοποιήσουμε τις επιχειρήσεις τους χρησιμοποιώντας και άλλα στοιχεία της αμερικανικής ισχύος, τις υπηρεσίες πληροφοριών, για να στοχοποιήσουμε τις οργανώσεις αυτές».

«Πρέπει να αρχίσουμε να τις αντιμετωπίζουμε ως ένοπλες τρομοκρατικές οργανώσεις, όχι απλώς σαν διακινητές ναρκωτικών», επέμεινε ο κ. Ρούμπιο. «Δεν πρόκειται πλέον για ζήτημα επιβολής της τάξης. Έχει μετατραπεί σε ζήτημα εθνικής ασφαλείας».

Αντιδρώντας σε δημοσιεύματα του Τύπου η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ καθησύχασε χθες, διαβεβαιώνοντας πως δεν θα υπάρξει καμιά «εισβολή» αμερικανικών στρατευμάτων.

«Οι ΗΠΑ δεν θα έρθουν στο Μεξικό με τους στρατιώτες τους· συνεργαζόμαστε (...) αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει εισβολή, αυτό έχει αποκλειστεί, έχει αποκλειστεί απόλυτα, και επιπλέον, έχουμε εκφραστεί σε όλες τις συνομιλίες μας: αυτό δεν επιτρέπεται, ούτε προβλέπεται από καμιά συμφωνία», επέμεινε.

Η κυβέρνηση της κυρίας Σέινμπαουμ έχει πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές της για να δείξει στον Ντόναλντ Τραμπ και στην κυβέρνησή του πως διεξάγει αποτελεσματικό αγώνα εναντίον των καρτέλ, που ο ρεπουμπλικάνος κατηγορεί ότι έχουν πλημμυρίσει τις ΗΠΑ με ναρκωτικά, ιδιαίτερα φαιντανύλη, ισχυρό συνθετικό οπιοειδές που ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση κάθε χρόνο στην αμερικανική επικράτεια.