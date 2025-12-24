Διέκοψαν τον Φιντάν και του έκλεισαν το μικρόφωνο: Εξηγήσεις και συγγνώμη από τη Συρία

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Συρία ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μαζί με τον Σύρο ομόλογό του, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Την ώρα που ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας αναφερόταν στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αξιωματούχος του συριακού υπουργείου Εξωτερικών τον διέκοψε αιφνιδιαστικά, ανακοινώνοντας τη λήξη της συνέντευξης Τύπου και ευχαριστώντας τους δύο υπουργούς.

🚨The moments when Foreign Minister Hakan Fidan's press conference was suddenly interrupted in Syria and Hakan Fidan's surprise. pic.twitter.com/XnI4nUVyHn — alimuhammed (@alimuhamme123) December 23, 2025

Όπως καταγράφηκε στα τηλεοπτικά πλάνα, ο Χακάν Φιντάν εμφανίστηκε εμφανώς απορημένος και για λίγα δευτερόλεπτα συνέχισε να μιλά, παρότι το μικρόφωνό του είχε ήδη κλείσει.

Εξηγήσεις και συγγνώμη από τη Συρία

Τα στιγμιότυπα έγιναν γρήγορα viral στην Τουρκία, με την Άγκυρα να εμφανίζεται ενοχλημένη και να ζητά διευκρινίσεις από τη Δαμασκό. Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντσού Κετσελί, εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του Χακάν Φιντάν η μετάφραση δεν ακουγόταν από τα μεγάφωνα.

Λόγω του τεχνικού αυτού προβλήματος, ο Σύρος αξιωματούχος που είχε την ευθύνη της διαδικασίας θεώρησε λανθασμένα ότι ο Τούρκος υπουργός είχε ολοκληρώσει την τοποθέτησή του και ανακοίνωσε πρόωρα το τέλος της συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συριακή κυβέρνηση ζήτησε επισήμως συγγνώμη από την Τουρκία για το περιστατικό, αποδίδοντάς το αποκλειστικά σε τεχνική δυσλειτουργία.