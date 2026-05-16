Διεθνές κύκλωμα εξαπατούσε Έλληνες ασθενείς πουλώντας φάρμακα «μαϊμού» - Στα 240 εκατ. ο παράνομος τζίρος

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που δρούσε σε όλη την Ευρώπη, πουλώντας πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα, με σκοπό την παραπλάνηση σοβαρά νοσούντων ανυποψίαστων πολιτών, με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές να συνεργάζονται σε συντονισμένη πανευρωπαϊκή επιχείρηση.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συμμετείχε σε ευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, της οποίας ο παράνομος τζίρος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Η εγκληματική ομάδα είχε συγκεκριμένη ιεραρχία, ενώ η δράση της εντοπίζεται από το 2019. Στο πλαίσιο αυτό είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων εμπορεύονταν πάνω από 400 συμπληρώματα που δεν είχαν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας.

Τα παράνομα προϊόντα διανέμονταν νέσω εκατοντάδων ιστοτόπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, υπό ονόματα και εικόνες διάσημων προσώπων και μη πραγματικών ιατρών, προκειμένου τα μέλη να καταφέρουν να παραπλανήσουν τα θύματα τους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν αυτής.

Κατά τη συντονισμένη ημέρα δράσης διεξήχθησαν έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας και 196 ιστότοποι που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων απενεργοποιήθηκαν στη Ρουμανία.

Επιπλέον, κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα των παράνομων συμπληρωμάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων στην κεντρική αποθήκη της εγκληματικής ομάδας στη Βουλγαρία. Ακόμη, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν Αρχές από τις Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Λετονία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία, Μολδαβία και τη χώρα μας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συμμετείχε προχθές (14-05-2026), στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκής εντολής έρευνας, σε πανευρωπαϊκή επιχείρηση, υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol, για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εξαπατoύσε θύματα στην Ευρώπη, μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες.



Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης συμμετείχαν, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε έρευνα και συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εταιρεία logistics σε περιοχή της Αττικής.



Πιο αναλυτικά, όπως διαπιστώθηκε, η εγκληματική ομάδα, ήταν ιεραρχικά δομημένη και λειτούργησε από το έτος 2019, ενώ παράλληλα προέκυψε ότι τα μέλη της είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από -400- συμπληρώματα που δεν είχαν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας».