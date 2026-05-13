ChatGPT - Φαρμακοποιός και κακοποιός: Νεκρός 19χρονος αφού τον συμβούλευσε τι φάρμακα να πάρει

Ξανά στο ποινικό προσκήνιο έρχονται η OpenAI και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της, ChatGPT, μετά από μήνυση που υπέβαλαν στην Καλιφόρνια οι γονείς ενός 19χρονου που, ακολουθώντας συμβουλές του chatbot, πέθανε από υπερδοσολογία ουσιών.

Είναι τουλάχιστον η δεύτερη φορά που η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης κατηγορείται για τον θάνατο νέου, μετά την αγωγή που υπέβαλαν οι γονείς ενός εφήβου που συμβουλεύτηκε το ChatGPΤ για το πώς θα αυτοκτονούσε.

Στην παρούσα υπόθεση, ο Άνγκους Σκοτ και η Λέιλα Τέρνερ-Σκοτ υποστηρίζουν ότι ο γιος τους, Σαμ Νέλσον, ζήτησε συμβουλές από το ψηφιακό εργαλείο για τον συνδυασμό διαφορετικών ουσιών.

Τα εγκλήματα του ChatGPT

Το ChatGPT φέρεται να τον ενθάρρυνε να πάρει το αγχολυτικό φάρμακο αλπραζολάμη προκειμένου να αντιμετωπίσει τη ναυτία που του προκάλεσε το φυτικό ναρκωτικό κράτομ, το οποίο έχει δράση παρόμοια με των οπιοειδών.

Διαβάστε ακόμα: 5 προορισμοί στην Ευρώπη με φτηνά αεροπορικά για μικρή εξόρμηση από την Ελλάδα

Ο συνδυασμός των ουσιών αυτών με αλκοόλ προκάλεσε τον θάνατο του Νέλσον τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε σε πολιτειακό εργαστήριο του Σαν Φρανσίσκο. Οι γονείς δεν στρέφονται μόνο κατά της OpenAI αλλά και κατά του επικεφαλής της Σαμ Άλτμαν.

Οι γονείς του Νέλσον αξιώνουν τώρα οικονομική αποζημίωση, και ζητούν από την έδρα να εμποδίσει το λανσάρισμα του ChatGPT Health, υπηρεσίας που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων και να λαμβάνουν συμβουλές υγείας.

ChatGPT: Φαρμακοποιός και κακοποιός

Η υπηρεσία ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο και παραμένει διαθέσιμη μόνο με λίστα προτεραιότητας. Έκθεση της OpenAI τον Ιανουάριο ανέφερε ότι περίπου 40 εκατομμύρια χρήστες την ημέρα ζητούν από το ChatGPT συμβουλές για θέματα υγείας.

O εκπρόσωπος της OpenAI Ντρου Πουσατέρι εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Νέλσον και επισήμανε ότι ο νεαρός είχε χρησιμοποιήσει μια παλαιότερη έκδοση του chatbot που πλέον έχει αποσυρθεί.

Η εταιρεία καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της ασφάλειας του μοντέλου της, ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος.

«Το ChatGPT δεν υποκαθιστά την ιατρική ή ψυχική φροντίδα υγείας. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται σε ευαίσθητες και οξείες καταστάσεις με τη συμβολή ειδικών ψυχικής υγείας» δήλωσε ο Πουσεράτι.