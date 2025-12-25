Διεθνής «καριέρα» για τον «Φραπέ» του ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπήκε σε quiz του Politico ανάμεσα σε souvlaki και ouzaki

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σίγουρα απασχολήσει τα διεθνή αλλά δεν περιμέναμε ότι ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές» θα πρωταγωνιστούσε στο Politico.

Και όμως η κορυφαία διαδικτυακή εφημερίδα, σε ένα έξυπνο κουίζ που έκανε για την Ευρώπη, συμπεριέλαβε ερώτηση για τον Φραπέ, η οποία μάλιστα φιγουράρει και στο νούμερο 12, ενώ συνολικά το κουίζ έχει 61 ερωτήσεις.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει συγκλονιστεί από ένα τεράστιο σκάνδαλο σχετικά με απάτη που αφορά τα αγροτικά κονδύλια της ΕΕ. Ποιο είναι το όνομα ενός από τους βασικούς χαρακτήρες των φακέλων της έρευνας;» είναι η ερώτηση με απαντήσεις τις παρακάτω:

souvlaki (meet skewer)

frappe (Iced Coffe)

ouzaki (little glass of ouzo)

Η ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε κουίζ του Politico