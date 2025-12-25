Μενού

Διεθνής «καριέρα» για τον «Φραπέ» του ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπήκε σε quiz του Politico ανάμεσα σε souvlaki και ouzaki

Σε quiz της κορυφαίας διαδικτυακής εφημερίδας Politico, ερώτηση αφορά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τον «Φραπέ».

Επιτροπή - ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σίγουρα απασχολήσει τα διεθνή αλλά δεν περιμέναμε ότι ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως  «Φραπές» θα πρωταγωνιστούσε στο Politico. 

Και όμως η κορυφαία διαδικτυακή εφημερίδα, σε ένα έξυπνο κουίζ που έκανε για  την Ευρώπη, συμπεριέλαβε ερώτηση για τον Φραπέ, η οποία μάλιστα φιγουράρει και στο νούμερο 12, ενώ συνολικά το κουίζ έχει 61 ερωτήσεις. 

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει συγκλονιστεί από ένα τεράστιο σκάνδαλο σχετικά με απάτη που αφορά τα αγροτικά κονδύλια της ΕΕ. Ποιο είναι το όνομα ενός από τους βασικούς χαρακτήρες των φακέλων της έρευνας;» είναι η ερώτηση με απαντήσεις τις παρακάτω: 

  • souvlaki (meet skewer)
  • frappe (Iced Coffe)
  • ouzaki (little glass of ouzo)
politico
Η ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε κουίζ του Politico

 

 

ΚΟΣΜΟΣ