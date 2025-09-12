Δίκη για απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος - Οι αναφορές σε... Χίτλερ και Δαρβίνο

Ο 59χρονος Ράιαν Ράουθ, ο οποίος εκπροσωπεί τον εαυτό του παρά το γεγονός ότι δεν έχει νομική εκπαίδευση, κατηγορείται για πέντε εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια ασυνήθιστη και αμήχανη έναρξη της δίκης, ο Ράουθ μίλησε για λιγότερο από πέντε λεπτά πριν η Άιλιν Κάνον, η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, ολοκληρώσει την εναρκτήρια δήλωσή του.

Τον διέκοψε τρεις φορές για να του υπενθυμίσει την ορθή διαδικασία και να τον επιπλήξει να μην «χλευάζει το δικαστήριο» καθώς συλλογιζόταν απροσδόκητα θέματα, όπως η ανθρώπινη εξέλιξη, οι παγκόσμιες συγκρούσεις και ο Αδόλφος Χίτλερ, αντί να αναπτύξει μια ουσιαστική υπεράσπιση.

Σε κάποιο σημείο, η Κάνον - μια διορισμένη από τον Τραμπ - άφησε τους ενόρκους να φύγουν ενώ τον επέπληττε, πριν τελικά αναστείλει εντελώς τις δηλώσεις του.

Οι εισαγγελείς προέτρεψαν τους ενόρκους να επικεντρωθούν στα αποδεικτικά στοιχεία που δήλωσαν ότι θα παρουσιάσουν και όχι στα πολιτικά τους συναισθήματα.

«Αυτή η υπόθεση δεν αφορά το αν σας αρέσει ο Ντόναλντ Τραμπ ή όχι», δήλωσε στους ενόρκους ο Τζον Τσάρλτον Σίπλεϊ Τζούνιορ, ένας από τους εισαγγελείς, το πρωί της Πέμπτης. Αντίθετα, αφορούσε το αν ο Ράουθ σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Τραμπ, τότε υποψήφιο για την προεδρία. Ήταν η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ σε λιγότερο από τρεις μήνες.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν στους ενόρκους ότι ο Ράουθ, ένας εργολάβος οικοδομών από τη Βόρεια Καρολίνα, «σχεδίαζε προσεκτικά» την επίθεσή του για εβδομάδες πριν στοχεύσει ένα τουφέκι ακριβώς έξω από το Trump International Golf Club στο Γουέστ Παλμ Μπιτς στις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Ισχυρίζονται ότι ο Ράουθ κατάστρωσε ένα μεθοδικό σχέδιο που περιελάμβανε την αγορά ενός όπλου στρατιωτικής ποιότητας, την «εμμονική» έρευνα των κινήσεων του Trump και τη χρήση δώδεκα καυστικών τηλεφώνων, για να σκοτώσει τον Τραμπ με βάση πολιτικά παράπονα.

Δεδομένα κινητών τηλεφώνων, βίντεο ασφαλείας, ένα χειρόγραφο σημείωμα του Ράουθ που δήλωνε την πρόθεσή του να σκοτώσει τον Τραμπ, καθώς και μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων θα αποδείκνυαν την υπόθεση πέραν πάσης αμφιβολίας, είπε ο Shipley.

Οι εισαγγελείς κάλεσαν άλλους τρεις μάρτυρες: έναν άλλο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που ανταποκρίθηκε στην απόπειρα δολοφονίας και δύο πράκτορες του FBI που συμμετείχαν στην κράτηση και την έρευνα του Ράουθ. Η αντεξέταση του Ράουθ ήταν τόσο σύντομες που το δικαστήριο διέκοψε νωρίς την Πέμπτη.

Πηγή: Guardian

