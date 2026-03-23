Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Επικράτηση του «όχι» στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης δίνουν οι δημοσκοπήσεις

Βάσει των πρώτων προβολών επί πραγματικών ψήφων της δημόσιας τηλεόρασης Rai, το «όχι» στην δικαστική μεταρρύθμιση στην Ιταλία αγγίζει το 53,1% ενώ το «ναι» σταματά στο 46,9%.

Η προσέλευση στο δημοψήφισμα έφτασε το 59% των εχόντων δικαίωμα ψήφου, ποσοστό το οποίο στην Ιταλία θεωρείται σχετικά υψηλό. Σύμφωνα πάλι με τα instant poll του ιταλικού ιδιωτικού καναλιού La7, το ποσοστό ψήφων υπέρ της μεταρρύθμισης κυμαίνεται από 47 % μέχρι 51%, ενώ το ποσοστό των ψήφων κατά κυμαίνεται από το 49% μέχρι 53%.

Ο νέος αυτός νόμος που κλήθηκαν να ψηφίσουν οι Ιταλοί πολίτες, βασίζεται στον οριστικό διαχωρισμό της σταδιοδρομίας εισαγγελέων και δικαστών, όπως και στην μείωση των αρμοδιοτήτων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, του αρμόδιου οργάνου αυτορρύθμισης του κλάδου.