Δολοφονία Κερκ: Με διαταγή Τραμπ οι σημαίες στις ΗΠΑ θα κυματίζουν μεσίστιες

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στις ΗΠΑ σε ένδειξη τιμής στον ακροδεξιό ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, τον οποίο δολοφόνησε χθες Τετάρτη ένοπλος σε εκδήλωση στη Γιούτα, ανακοίνωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε ένδειξη τιμής στον Τσάρλι Κερκ, αληθινά σπουδαίο αμερικανό πατριώτη, διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής στις 18:00» (τοπική ώρα· στη 01:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Ο 31χρονος ακροδεξιός ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και διαπιστώθηκε ότι ο Κερκ είχε τραυματιστεί στον λαιμό, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τσάρλι Κερκ απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει νωρίτερα να προσευχηθούν όλοι για τον Κερκ, επιβεβαίωσε πως έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή.