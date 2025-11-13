Δολοφονία Σάρα Σαρίφ: Oι μώλωπες κάτω από το χιτζάμπ και τα βασανιστήρια από τον πατέρα της

Η υπόθεση της δεκάχρονης Σάρα Σαρίφ συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη, όχι μόνο για την απίστευτη βαρβαρότητα που υπέστη από τον ίδιο της τον πατέρα, αλλά και για τις αλυσίδες παραλείψεων που επέτρεψαν να συνεχιστεί η κακοποίηση μέχρι τον θάνατό της.

Σύμφωνα με καταδικαστική έκθεση, η Σάρα βασανίστηκε μέχρι θανάτου από τον Ουρφάν Σαρίφ, έναν άνδρα με μακρά ιστορία ενδοοικογενειακής βίας που είχε καταγραφεί επί 16 χρόνια.

Παρά το βεβαρημένο παρελθόν του, οι αρμόδιες αρχές απέτυχαν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο που αποτελούσε, με αποτέλεσμα η μικρή να μείνει απροστάτευτη.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι επαγγελματίες που είχαν επαφή με την οικογένεια δεν διερεύνησαν επαρκώς την ξαφνική αλλαγή στην εμφάνιση της Σάρα, όταν άρχισε να φοράει μαντίλα.

Ο φόβος μήπως θεωρηθεί προσβλητική η ερώτηση για τους λόγους αυτής της αλλαγής οδήγησε σε σιωπή, με αποτέλεσμα να μην εντοπιστούν οι μώλωπες που κρύβονταν κάτω από το ύφασμα.

Την ίδια στιγμή, οι γείτονες, αν και είχαν υποψίες για κακοποίηση, δίστασαν να καταγγείλουν την κατάσταση. Ο φόβος μήπως χαρακτηριστούν ρατσιστές τους κράτησε σιωπηλούς, αφήνοντας το παιδί χωρίς την προστασία που τόσο χρειαζόταν.

Μια καταδικαστική ανεξάρτητη έκθεση σχετικά με τις παραλείψεις των διαφόρων αρχών που ήρθαν σε επαφή με τη Σάρα Σαρίφ αναφέρει ότι η 10χρονη δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε τεθεί υπό τη φροντίδα του πατέρα και της μητριάς της, περιγράφοντας τους δολοφόνους ως έναν «θανατηφόρο συνδυασμό»

Η Σάρα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της το 2023, έχοντας υποστεί φρικτά βασανιστήρια. Ο δικαστής που εξέτασε την υπόθεση χαρακτήρισε το έγκλημα ως το χειρότερο που είχε αντιμετωπίσει ποτέ.

H Σάρα Σαρίφ έμεινε απροστάτευτη επειδή οι φόβοι για προσβολή ή στιγματισμό υπερίσχυσαν της ανάγκης για δράση.