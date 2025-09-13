Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ο Τάιλερ Ρόμπινσον - Τα μηνύματα στις σφαίρες

Συνελήφθη από το FBI ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ που έπεσε νεκρός από πυροβολισμό από μεγάλη απόσταση την Τετάρτη (10/9) κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Utah Valley University στην πόλη Ορεμ.

Ο Ρόμπινσον, ο οποίος συνελήφθη 33 ώρες μετά τη δολοφονία του Κερκ, βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Αναλυτικότερα, κατηγορείται για διακεκριμένη δολοφονία, για το κακούργημα της εκτόξευσης όπλου, το οποίο προκάλεσε σοβαρές σωματικές βλάβες, αλλά και για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Μάλιστα, να σημειωθεί ότι η διακεκριμένη δολοφονία ενδέχεται να επιφέρει την θανατική ποινή, ένα σενάριο που δείχνει να προωθεί ο Κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Με τη σειρά του και ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του χθες Παρασκευή (12/9) στο «Fox and Friends» όπου γνωστοποίησε ότι ο κατηγορούμενος συνελήφθη, τάχθηκε υπέρ της θανατικής ποινής, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ελπίζω να κριθεί ένοχος, φαντάζομαι και ελπίζω να του επιβληθεί η θανατική ποινή». Πάντως, τα έγγραφα των Αρχών δείχνουν ότι σκοπεύουν να επιδιώξουν την επιβολή της θανατικής ποινής.

Να σημειωθεί ότι η Γιούτα είναι μία από τις πέντε πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των Άινταχο, Μισισιπή, Οκλαχόμα και Νότιας Καρολίνας που την επιβάλλουν σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ από το 1608, τουλάχιστον 144 κρατούμενοι έχουν εκτελεστεί, σχεδόν όλοι κοντά στη Γιούτα.

Από τη στιγμή που συνελήφθη, όπως ανέφεραν πηγές στο CNN, o Τάιλερ Ρόμπινσον είναι αμίλητος, ενώ από τα αρχεία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων δεν έχουν προκύψει προηγούμενες ποινικές υποθέσεις.

Όπως αποκάλυψαν οι Αρχές, πάνω στους κάλυκες υπήρχαν φράσεις όπως «Γεια σου φασίστα! Πιάσε!», αλλά και το αντιφασιστικό σύμβολο των τριών βελών, όπως και οι στίχοι του εμβληματικού αντιστασιακού τραγουδιού «Bella Ciao».

Σε άλλη δε σφαίρα, ο Ρόμπινσον είχε χαράξει την ατάκα «Αν το διαβάζεις αυτό, είσαι γκέι lmao», ενώ σε έναν άλλο κάλυκα αναφερόταν η φράση «notices bulges OwO what’s this?».

After Tyler Robinson, the left must finally quit encouraging political violence https://t.co/qm74wnNsbp pic.twitter.com/8iOXUIaYtC — NY Post Opinion (@NYPostOpinion) September 13, 2025

Απείλησε να αυτοκτονήσει αντί να παραδοθεί

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είχε απειλήσει να αυτοκτονήσει αντί να παραδοθεί στις αρχές, όταν ο πατέρας του κατάλαβε ότι πρόκειται περί του δράστη της δολοφονίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στη New York Post, ο πατέρας αναγνώρισε τον 22χρονο γιο του από τις φωτογραφίες του υπόπτου, που δημοσιεύθηκαν από τις αρχές την Πέμπτη.

Τότε, πατέρας και γιος ήρθαν «αντιμέτωποι» στο σπίτι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.