Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Απαγγέλθηκαν 7 κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο άντρας που δολοφόνησε εν ψυχρώ των ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στη διάρκεια δημόσιου debate στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, κατηγορείται πλέον για:

Φόνο εκ προθέσεως Κακουργηματική χρήση πυροβόλου όπλου Παρακώλυση της δικαιοσύνης - μετακίνηση πυροβόλου όπλου Παρακώλυση της δικαιοσύνης - απόρριψη ενδυμάτων Παραβίαση μάρτυρα - εντολή σε συγκάτοικο να διαγράψει μηνύματα κειμένου Παραβίαση μάρτυρα - υπόδειξη συγκάτοικου να παραμείνει σιωπηλός Διάπραξη βίαιου εγκλήματος στην παρουσία παιδιών

Ο δικηγόρος της Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, λέει ότι θα επιδιώξει την θανατική ποινή για τον 22χρονο. «Δεν παίρνω αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία», είπε. Ο Ρόμπινσον θα συνεχίσει να κρατείται χωρίς εγγύηση στις φυλακές της κομητείας.

Τσάρλι Κερκ: Οι κινήσεις του Ρόμπινσον τη μοιραία μέρα

Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, σχετικά με το τι συνέβη στις 10 Σεπτεμβρίου, οδηγώντας στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

- 08:29 τοπική ώρα: Ο Τάιλερ Ρόμπινσον φτάνει στο πανεπιστήμιο με ένα όχημα Dodge Challenger.

- 12:10: Ο Τσάρλι Κερκ εμφανίζεται και κάθεται κάτω από μια λευκή αναδιπλούμενη τέντα για να απαντήσει σε ερωτήσεις από ένα πλήθος περίπου 3.000 ατόμων στην πλατεία του πανεπιστημίου - μια εξωτερική αυλή.

- 12:20: Ένα μέλος του πλήθους τον ρωτάει: «Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές επιθέσεις τα τελευταία 10 χρόνια;»

Απαντά: «Πάρα πολλοί».

Ο ερωτών στη συνέχεια αναφέρει ότι είχαν συμβεί πέντε σε 10 χρόνια και ρωτά τον Κερκ πόσοι μαζικοί πυροβολισμοί είχαν σημειωθεί σε αυτό το διάστημα.

«Να μετράμε ή να μην μετράμε τη βία των συμμοριών;» απαντά ο Κερκ.

Στη συνέχεια ακούγεται ένας μόνο πυροβολισμός, ο οποίος πιστεύεται ότι προήλθε από την οροφή του Κέντρου Losee, ενός κτιρίου με θέα στην πλατεία. Η σφαίρα χτύπησε τον Κερκ στον λαιμό και αμέσως σωριάστηκε στο έδαφος, το χτύπημα ήταν τόσο σοβαρό, ώστε πέθανε εντός λεπτών.

Στη συνέχεια, η αστυνομία βρήκε το ύποπτο όπλο - ένα τουφέκι - σε κοντινή απόσταση και ξεκίνησε ένα ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών που κατέληξε στην παράδοση του Ρόμπινσον στην αστυνομία.

DNA συμβατό με αυτό του Ρόμπινσον βρέθηκε στη σκανδάλη του τουφεκιού.