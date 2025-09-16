Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Απαγγέλθηκαν 7 κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο άντρας που δολοφόνησε εν ψυχρώ των ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στη διάρκεια δημόσιου debate στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, κατηγορείται πλέον για:
- Φόνο εκ προθέσεως
- Κακουργηματική χρήση πυροβόλου όπλου
- Παρακώλυση της δικαιοσύνης - μετακίνηση πυροβόλου όπλου
- Παρακώλυση της δικαιοσύνης - απόρριψη ενδυμάτων
- Παραβίαση μάρτυρα - εντολή σε συγκάτοικο να διαγράψει μηνύματα κειμένου
- Παραβίαση μάρτυρα - υπόδειξη συγκάτοικου να παραμείνει σιωπηλός
- Διάπραξη βίαιου εγκλήματος στην παρουσία παιδιών
Ο δικηγόρος της Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, λέει ότι θα επιδιώξει την θανατική ποινή για τον 22χρονο. «Δεν παίρνω αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία», είπε. Ο Ρόμπινσον θα συνεχίσει να κρατείται χωρίς εγγύηση στις φυλακές της κομητείας.
Τσάρλι Κερκ: Οι κινήσεις του Ρόμπινσον τη μοιραία μέρα
Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, σχετικά με το τι συνέβη στις 10 Σεπτεμβρίου, οδηγώντας στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.
- 08:29 τοπική ώρα: Ο Τάιλερ Ρόμπινσον φτάνει στο πανεπιστήμιο με ένα όχημα Dodge Challenger.
- 12:10: Ο Τσάρλι Κερκ εμφανίζεται και κάθεται κάτω από μια λευκή αναδιπλούμενη τέντα για να απαντήσει σε ερωτήσεις από ένα πλήθος περίπου 3.000 ατόμων στην πλατεία του πανεπιστημίου - μια εξωτερική αυλή.
- 12:20: Ένα μέλος του πλήθους τον ρωτάει: «Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές επιθέσεις τα τελευταία 10 χρόνια;»
Απαντά: «Πάρα πολλοί».
Ο ερωτών στη συνέχεια αναφέρει ότι είχαν συμβεί πέντε σε 10 χρόνια και ρωτά τον Κερκ πόσοι μαζικοί πυροβολισμοί είχαν σημειωθεί σε αυτό το διάστημα.
«Να μετράμε ή να μην μετράμε τη βία των συμμοριών;» απαντά ο Κερκ.
Στη συνέχεια ακούγεται ένας μόνο πυροβολισμός, ο οποίος πιστεύεται ότι προήλθε από την οροφή του Κέντρου Losee, ενός κτιρίου με θέα στην πλατεία. Η σφαίρα χτύπησε τον Κερκ στον λαιμό και αμέσως σωριάστηκε στο έδαφος, το χτύπημα ήταν τόσο σοβαρό, ώστε πέθανε εντός λεπτών.
Στη συνέχεια, η αστυνομία βρήκε το ύποπτο όπλο - ένα τουφέκι - σε κοντινή απόσταση και ξεκίνησε ένα ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών που κατέληξε στην παράδοση του Ρόμπινσον στην αστυνομία.
DNA συμβατό με αυτό του Ρόμπινσον βρέθηκε στη σκανδάλη του τουφεκιού.
