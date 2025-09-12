Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέες φωτογραφίες του υπόπτου έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία

Στο σκοτάδι φαίνεται πως κινούνται ακόμα οι έρευνες για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανθρώπου που φέρεται να είναι ο δολοφόνος του ακροδεξιού ινφλουένσερ Τσάρλι Κέρκ.

Ξημερώματα Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) οι Αρχές στη Γιούτα των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα τέσσερις νέες φωτογραφίες του υπόπτου.

Οι φωτογραφίες είναι πιο κοντινές, αλλά το καπελάκι τζόκεϊ και τα μαύρα γυαλιά του νεαρού κρύβουν τα χαρακτηριστικά του. Φαίνονται πάντως καθαρά τα ρούχα και τα παπούτσια του, αλλά και το σακίδιο που φορούσε στην πλάτη.

Υπενθυμίζεται πως το FBI προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Χθες ο εκπρόσωπος του FBI Ρόμπερ Μπολς τόνισε σε ενημέρωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου, ότι οι Αρχές δεν ξέρουν ακόμα πόσο μακριά έχει πάει, ή πού βρίσκεται ο δράστης.

«Έχουμε βίντεο με καθαρές εικόνες αυτού του ατόμου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γιούτα, Μπορ Μέισον, προσθέτοντας ότι οι αρχές κατόρθωσαν να ανασυστήσουν τις κινήσεις του υπόπτου μέχρι την άφιξή του στην πανεπιστημιούπολη, όπου ο Κερκ μιλούσε σε δημόσια εκδήλωση, μέχρι τη θέση από την οποία πυροβόλησε και στη συνέχεια τις κινήσεις του εκτός πανεπιστημιούπολης σε μια κοντινή γειτονιά.

Ο Μέισον αναφέρει ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία φαίνεται πως είναι ηλικίας σπουδαστή και πως «ανακατεύτηκε με το πλήθος λόγω της σύνθεσης του κόσμου στην εκδήλωση».

«Έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας να τον εντοπίσουμε. Εάν δεν το πετύχουμε άμεσα, θα καταφύγουμε στη βοήθεια του κόσμου και στα ΜΜΕ, ώστε να προωθήσουν τις φωτογραφίες».