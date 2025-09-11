Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «γεμάτος θλίψη και θυμό για την αποτρόπαια δολοφονία του Τσάρλι Κερκ (Charlie Kirk)».

«Ο Τσάρλι ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και απόψε όλοι όσοι τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν είναι ενωμένοι σε σοκ και φρίκη. Ο Τσάρλι είναι ένας πατριώτης που αφιέρωσε τη ζωή του...στη χώρα που αγαπά τόσο πολύ, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Είναι ένα πρότυπο αλήθειας και ελευθερίας, και ποτέ δεν υπήρξε κανείς που να έτυχε τόσο σεβασμού από τους νέους...Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», συνέχισε ο Τραμπ.

Τσάρλι Κερκ - Στοχοποιεί την «αριστερά» ο Τραμπ

Σε μετέπειτα δηλώσεις του, ο πρόεδρος είπε πως θέλει να «εντοπίσει όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την θηριωδία και σε άλλες πολιτικές βιαιότητες».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «η ριζοσπαστική αριστερή πολιτική βία έχει πληγώσει πάρα πολλούς αθώους ανθρώπους». Επικαλέστηκε την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του και τη δολοφονία του Διευθύνοντος Συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, πέρυσι.

Ο Τραμπ έχει προκαλέσει αντιδράσεις επειδή κατηγορεί τακτικά την «ριζοσπαστική αριστερά» για την επιδείνωση των πολιτικών διαιρέσεων της χώρας - με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι η ρητορική του έχει υποκινήσει βία εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων.

Τσάρλι Κερκ: Άσχετοι με τη δολοφονία οι δύο συλληφθέντες

Δύο άτομα που συνελήφθησαν και αργότερα αφέθηκαν ελεύθερα σε σχέση με τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ από πυροβολισμό «δεν έχουν καμία σχέση» με το μοιραίο περιστατικό, σύμφωνα με τις αρχές της Γιούτα.

«Αυτός ο πυροβολισμός βρίσκεται ακόμη υπό ενεργό έρευνα», δήλωσε σε ενημέρωσή του το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα - το οποίο καλύπτει τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην πολιτεία.

Το περιστατικό ήταν μια «στοχευμένη επίθεση», αναφέρει το τμήμα, με τον ύποπτο να πιστεύεται ότι πυροβόλησε θανάσιμα από την οροφή ενός κτιρίου προς την αυλή όπου ο Κερκ απευθυνόταν σε ένα μεγάλο πλήθος.

Περίπου 3.000 άτομα παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του πανεπιστημίου, μια εξωτερική αυλή με μπολ.

Το πανεπιστήμιο είχε διαθέσει έξι υπαλλήλους ασφαλείας για την ομιλία, εκτός από την ιδιωτική ομάδα ασφαλείας του Κερκ. Το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τσάρλι Κερκ - Τι συνέβη

Ο Κερκ -ένας πάγιος σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ- μιλούσε σε μια εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Γιούτα Βάλεϊ όταν δέχτηκε μια σφαίρα στον λαιμό - ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά πέθανε λίγο αργότερα.

Οι αξιωματούχοι της πανεπιστημιούπολης συνέλαβαν έναν ύποπτο, ο οποίος αργότερα αφέθηκε ελεύθερος μετά από ανάκριση. Λίγο αργότερα, το FBI συνέλαβε ένα «υποκείμενο», αλλά και αυτός αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.



Ο Κερκ - ο οποίος ίδρυσε την συντηρητική ομάδα Turning Point USA , ήταν εθνικιστής παρουσιαστής και influencer που μιλούσε στις «καρδιές» των συντηρητικών και ακροδεξιών ψηφοφόρων.

Κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν εκατοντάδες μαθητές, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός.

Η σύζυγος και τα παιδιά του Κερκ ήταν στην εκδήλωση, σύμφωνα με τον γερουσιαστή της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μάλινς. Ο κυβερνήτης της Γιούτα χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση ως «πολιτική δολοφονία» και κάλεσε τους Αμερικανούς να σταματήσουν να «μισούν» ο ένας τον άλλον.

Πηγή: BBC

