Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ομολόγησε την ενοχή του ο Τάιλερ Ρόμπινσον - Τα μηνύματα στις σφαίρες

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο ένοπλος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ομολόγησε ότι πυροβόλησε τον ακροδεξιό influencer όταν η αστυνομία τον προσέγγισε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όπως δήλωσε μόλις τώρα ο κυβερνήτης της Γιούτα των ΗΠΑ, Σπένσερ Κοξ στους δημοσιογράφους.

Ο 22χρονος Ρόμπινσον εντοπίστηκε μετά από επικοινωνία ενός μέλους της οικογένειάς του με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του επικοινώνησε με τις αρχές και έτσι προέκυψε η σύλληψή του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Όταν η αστυνομία του μίλησε σήμερα το πρωί, φορούσε τα ίδια ρούχα που φορούσε την ημέρα του φόνου, είπε ο κυβερνήτης της Γιούτα, στην ενημέρωση των δημοσιογράφων για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

🚨 BREAKING: Mugshots of Charlie Kirk's suspected assassin Tyler Robinson released pic.twitter.com/xsFCmqmqzt — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα μηνύματα στις σφαίρες

Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν μόλις τώρα ότι ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, είχε χαράξει μηνύματα σε κάλυκες σφαιρών που βρέθηκαν μαζί με το όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε.

«Γεια σου φασίστα! Πιάσε!» έγραφε σε μία από τις κάλυκες, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα Σπένσερ Κοξ. «Αν διαβάζεις αυτό, είσαι γκέι, χαχαχα», έγραφε σε άλλη ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ.

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε σε μια δασώδη περιοχή τυλιγμένο σε μια κουβέρτα, όχι μακριά από το πανεπιστημιακό κάμπους.

Charlie Kirk's killer, Tyler Robinson, pictured for the first time after his arrest. Here's what we know about him: 🔗 https://t.co/MuQvw9LEcU pic.twitter.com/zXiCaeskdL — Daily Mail (@DailyMail) September 12, 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίς την Παρασκευή ότι ένας ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ παραδόθηκε από τον πατέρα του — με πηγές των αρχών επιβολής του νόμου να αναφέρουν στην εφημερίδα New York Post ότι πρόκειται για έναν 22χρονο κάτοικο της Γιούτα, τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

«Πιστεύω, με μεγάλη βεβαιότητα, ότι τον έχουμε» δήλωσε ο Τραμπ στο «Fox & Friends» κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης στο στούντιο του καλωδιακού γίγαντα στο Μανχάταν, λέγοντας ότι το έμαθε λίγα λεπτά πριν από τη συνέντευξη στις 8 το πρωί.

«Κάποιος που ήταν πολύ κοντά του τον παρέδωσε», είπε ο πρόεδρος, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια ότι ήταν ο πατέρας του υπόπτου που το μετέφερε μέσω «ενός υπουργού που είχε σχέση με τις αρχές επιβολής του νόμου».

Με πληροφορίες από Associated Press, New York Post