Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Ρομπότ βόμβα» στην οργάνωσή του μετά τον εντοπισμό ύποπτης τσάντας

Ένα ρομπότ, που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό πιθανόν εκρηκτικών μηχανισμών, βρίσκεται έξω από τα κεντρικά γραφεία της Turning Point USA (TPUSA), της οργάνωσης του δολοφονηθέντα Τσάρλι Κερκ, στο Φοίνιξ των ΗΠΑ, μεταδίδουν σχετικά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η TPUSA ιδρύθηκε από τον 31χρονο Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον ένοπλο Τάιλερ Ρόμπινσον, ενώ μιλούσε σε ακροατήριο στο Πανεπιστήμιο Utah Valley μόλις πριν από μια εβδομάδα.

Ο Τζον Χάντι του Newsmax δημοσίευσε ένα βίντεο από τον τόπο του συμβάντος και ανέφερε την ύπαρξη μιας ύποπτης τσάντας έξω από τις εγκαταστάσεις. Κίτρινη αστυνομική ταινία περιβάλλει τον τόπο του συμβάντος, με οχήματα των αρχών να βρίσκονται κοντά.

UPDATE: The bag has been deemed safe. Bomb Squad is no longer investigating the area. Restrictions will be lifted shortly. https://t.co/F6Z6WGYfo3 — Phoenix Police (@PhoenixPolice) September 17, 2025

Η αστυνομία του Φοίνιξ δημοσίευσε στο X: «Σήμερα το πρωί η PPD ενημερώθηκε για μια ύποπτη τσάντα στην περιοχή της 49ης οδού και της οδού Μπέβερλι. Λόγω της υπερβολικής προσοχής και για την ασφάλεια των ατόμων στην περιοχή, ο τόπος έχει εκκενωθεί και η ομάδα πυροτεχνουργών της PPD έχει ανταποκριθεί. Δεν υπάρχει απειλή που να συνδέεται με το συμβάν».

Η κηδεία του Κερκ έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στο State Farm Stadium στο Glendale της Αριζόνα, έδρα των Arizona Cardinals.