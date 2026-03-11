Δουβλίνο: Τα top αξιοθέατα και όσα πρέπει να δείτε στην ιρλανδική πρωτεύουσα

Η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, το Δουβλίνο της καταπράσινης γης των Κελτών, της μπύρας Guinness και του James Joyce, είναι μία πόλη με μεγάλη ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά, αλλά ταυτόχρονα νεανική, φιλική και γεμάτη θετική ενέργεια.

Το Δουβλίνο διαθέτει τεράστιο πλούτο σε μουσεία και αίθουσες τέχνης που αξίζει να επισκεφθείτε, ενώ στους δρόμους του συνυπάρχουν κτίσματα μεσαιωνικής, γεωργιανής, βικτωριανής και μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, προσφέροντας εκατοντάδες pubs όπου η Guinness ρέει άφθονη, αλλά και εστιατόρια και πολλά μουσικά events, η ιρλανδική πρωτεύουσα δεν θα σας αφήσει να βαρεθείτε ούτε στιγμή.

