Δραματικός είναι ο νέος απολογισμός σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα που έλαβε χώρα στην Ισπανία. Οι Αρχές έχουν ενημερώσει πως ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 39, ενώ 73 άτομα έχουμε μεταφερθεί σε νοσοκομεία, 24 εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Iσπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» κοντά στην Αδαμούθ, κάπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από τη Μάλαγα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, προς την κατεύθυνση της Ουέλβα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης των δυο τρένων, με εκατοντάδες επιβάτες, ήταν τέτοια που «τα δυο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe εκτροχιάστηκαν», ανέφερε ο κ. Πουέντε, τονίζοντας πως «η προτεραιότητα» αυτή τη στιγμή είναι «να διασωθούν θύματα».

Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση δείχνουν τα δυο τρένα και γύρω τους πλήθος ανθρώπων και ασθενοφόρων, καθώς σωστικά συνεργεία πάλευαν να βοηθήσουν τα δεκάδες θύματα.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πρόεδρος της Ανδαλουσιανής Περιφέρειας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, επισκέφθηκε την περιοχή του ατυχήματος.

«Αύριο θα έχουμε πιο αξιόπιστα στοιχεία, τόσο για τον αριθμό των θυμάτων όσο και για τον αριθμό των τραυματιών» διευκρίνισε.

Ο Πουέντε, χαρακτήρισε το ατύχημα «εξαιρετικά παράξενο» και διευκρίνισε ότι συνέβη σε μία ευθεία, είπε ότι η σιδηροδρομική γραμμή ανακαινίστηκε τον Μάιο και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ότι η έρευνα θα διασαφηνίσει τα αίτια.

Εξαιτίας του δυστυχήματος «η κυκλοφορία των συρμών υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβας, Σεβίλης, Μάλαγας και Ουέλβας (σ.σ. πόλεις της νότιας Ισπανίας) διακόπτεται τουλάχιστον τη νύχτα» της Κυριακής προς Δευτέρα, ανέφερε μέσω X ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif).

Σοκάρουν οι περιγραφές

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης» είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta.

«Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (...) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών» περιέγραψε ο ίδιος.

Ήταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα στη δημόσια τηλεόραση TVE.

Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.

«Νύχτα βαθιάς οδύνης»

Λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες ακύρωσε όλα τα ραντεβού του για σήμερα, Δευτέρα (19/01), συμπεριλαμβανομένης μιας συνάντησης με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης.

O Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης».

«Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».

Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz.



Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.



Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026



Από την πλευρά της η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της για το «σοβαρό ατύχημα» και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια (της) στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων».

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, που χαρακτήρισε «τραγωδία», και υποσχέθηκε υποστήριξη της Γαλλίας στη χώρα.

Στην Ισπανία δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές άλλης πρόσφατης τραγωδίας, των φονικών πλημμυρών που έπληξαν την 29η Οκτωβρίου 2024 κυρίως τη Βαλένθια, αφήνοντας πίσω πάνω από 230 νεκρούς.