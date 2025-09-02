Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας

Ο δήμαρχος της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη, Tayseer Abu Sneineh, συνελήφθη νωρίς σήμερα το πρωί (02/09) μετά από έφοδο των IDF στο σπίτι του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου της Χεβρώνας.

Η σύλληψή του οφείλεται στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές δραστηριότητες του δημάρχου εντός της Χεβρώνας, σύμφωνα με τον ισραηλινό Δήμο της πόλης.

Ο παλαιστινιακός δήμος της Χεβρώνας δημοσίευσε στο Facebook: «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Χεβρώνας καταδικάζει έντονα τις ενέργειες των ισραηλινών δυνάμεων σήμερα, Τρίτη, για τη σύλληψη του δημάρχου του Δήμου της Χεβρώνας, κ. Tesir Abu Sunina, μετά από εισβολή μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων στο σπίτι του, παραβίαση της ιερότητάς του και καταστροφή του περιεχομένου του, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές».

«Αυτή η κατάφωρη επίθεση δεν στοχεύει μόνο έναν δήμαρχο, αλλά και τη βούληση των κατοίκων της πόλης Χεβρώνα και των εκλεγμένων θεσμών της, και αποτελεί κατάφωρη επίθεση στη δημοκρατική διαδικασία και στο δικαίωμα του λαού μας να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του και να υπηρετεί την πόλη του με ελευθερία και αξιοπρέπεια», συνέχιζε η ανάρτηση.

Στη συνέχεια, το συμβούλιο κάλεσε διεθνείς, νομικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για την άμεση απελευθέρωση του δημάρχου.

Πηγή: The Jerusalem Post

