ΕΕ και Γερμανία καταδίκασαν την «απαράδεκτη» επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Η ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα εναντίον «στόχων» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς είναι «απαράδεκτη» ενέργεια, επέμειναν χθες Τρίτη ο συντηρητικός καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα όχι μόνο παραβιάζει την εθνική κυριαρχία του Κατάρ, αλλά θέτει σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των ομήρων», τόνισε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βάντεφουλ, υπενθυμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το εμιράτο στις προσπάθειες να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο πλαίσιο της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο καγκελάριος Μερτς συνομίλησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησής του.

Ο κ. Μερτς είπε στον εμίρη ότι η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ δεν είναι αποδεκτή από την κυβέρνησή του. «Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή».

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως πέντε μέλη της σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα, συμπεριλαμβανομένου γιου του εξόριστου ηγετικού στελέχους της Χαλίλ αλ Χάγια.

Καταδίκη και από την ΕΕ

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανακοίνωση που εξέδωσε απόψε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας στην ευρύτερη περιοχή.

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τις αρχές και τον λαό του Κατάρ, στρατηγικού εταίρου της ΕΕ», τόνισε εκπρόσωπος της Κάγια Κάλας, της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα πρέπει να αποφευχθεί – δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», συμπλήρωσε.