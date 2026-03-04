Έφτασαν στην Κύπρο οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά για τη θωράκιση του νησιού - Από τη Δευτέρα εκεί τα F-16

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, το πρωί της Τετάρτης (04/03) στην Κύπρο η άφιξη των δύο ελληνικών φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» με σκοπό την παροχή αμυντικής βοήθειας στο νησί, λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρώτη η φρεγάτα «Ψαρά» κατέπλευσε στα νερά της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχίζοντας τη διαδικασία ανεφοδιασμού στο λιμάνι, ενώ ακολουθεί η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων».

Υπενθυμίζεται ότι από χτες βρίσκονται στο νησί και τα δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία απογειώθηκαν προ λίγου καθώς υπήρξε συναγερμός για αναχαίτιση ύποπτου αντικειμένου, σύμφωνα με τα κυπριακά Μέσα.

Ωστόσο, ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10 και το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του. Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών στους αιθέρες έγινε αντιληπτή και από πολίτες.

Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας «Κίμων»

Ο Αθανάσιος Παπανικολάου, αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, μιλώντας στην ΕΡΤ εξήγησε ότι η φρεγάτα Κίμων πλέει προς τα νότια της Πάφου, για να υποστηρίξει το αεροδρόμιο.

Συμπλήρωσε ότι, η φρεγάτα, έχει πάρα πολύ καλό ραντάρ - με εμβέλεια που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα - και μπορεί έγκαιρα να προειδοποιήσει από μακριά για το αν έρχεται κάποιος στόχος, όπως τα drones που χτύπησαν τη βάση.

Παράλληλα, είναι εξοπλισμένη με πυραύλους Aster 30, εμβέλειας 150 χιλιομέτρων, με αντιαεροπορικές και αντιβαλλιστικές δυνατότητες.

Πώς λειτουργεί η φρεγάτα «Ψαρά»

Αναφορικά με τη φρεγάτα «Ψαρά», o κύριος Παπανικολάου, δήλωσε ότι, φέρει το σύστημα anti-drone «Κένταυρος» το οποίο μπαίνει στο λογισμικό του drone και το κατευθύνει, το διώχνει από τον στόχο. Ωστόσο, το drone πρέπει να είναι σε απόσταση 15 με 20 χιλιομέτρων.

Το σύστημα Κένταυρος σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει δοκιμαστεί επιχειρησιακά με επιτυχία στην επιχείρηση «Ασπίδες» στον Κόλπο του Άντεν και την Ερυθρά Θάλασσα.