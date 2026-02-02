Το είδαμε και αυτό: Η Cher ανακοίνωσε λάθος νικητή στα Grammy 2026 - Η viral στιγμή

Η χθεσινοβραδινή τελετή απονομής των Grammy συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρου του πλανήτη.
Στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς έδωσαν γι’ ακόμα μια χρονιά το «παρών» σπουδαία πρόσωπα της βιομηχανίας, με τους Κέντρικ Λαμάρ, Bad Bunny, Lady Gaga και Μπίλι Άιλις να επικρατούν στις σημαντικότερες κατηγορίες.
Η Cher μπορεί να μην ήταν υποψήφια σε κάποια κατηγορία, ωστόσο τιμήθηκε με το Grammy Συνολικής Προσφοράς (Lifetime Achievement Award) για την πολυετή καριέρα της - μετρά πάνω από 60 χρόνια - στη μουσική βιομηχανία.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
