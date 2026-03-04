Μενού

Το είδαμε και αυτό: Ο Τσάρλι Κερκ σε γιγαντοαφίσα δίπλα στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ

To Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ τοποθέτησε στο εξωτερικό του κτηρίου όπου στεγάζεται, ορισμένες γιγαντοαφίσες, μεταξύ των οποίων, και μια με την εικόνα του Τσάρλι Κέρκ.

Reader symbol
Newsroom
Τσάρλι Κερκ
Η γιγαντοαφίσα του Τσάρλι Κερκ έξω από το Υπουργείο Παιδείας της Ουάσιγκτον | X / PopBase
  • Α-
  • Α+

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ να τοποθετήσει στο εξωτερικό του κτηρίου όπου στεγάζεται, στην Ουάσιγκτον, ορισμένες γιγαντοαφίσες, μεταξύ των οποίων και μια με την εικόνα του Αμερικανού ακροδεξιού ακτιβιστή και οπαδού του Ντόναλντ Τραμπ που δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο, Τσάρλι Κερκ.

Ο Κερκ, ήταν συνιδρυτής της συντηρητικής ΜΚΟ «Turning Point USA», η οποία στόχευε στην διάδοση της συντηρητικής ιδεολογίας σε νέους.

Σε φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα καταγράφεται η εικόνα του Κερκ σε ένα τεράστιο πανό, κρεμασμένο έξω από το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, δίπλα σε πανό που τιμούν την Καθαρίν Μπίτσερ, Αμερικανίδα παιδαγωγό και υπέρμαχο του δικαιώματος των γυναικών στην εκπαίδευση, και τον Μπούκερ Τ. Ουάσινγκτον, σημαντικό εκπαιδευτικό και συγγραφέα, ο οποίος διετέλεσε ως πρώτος διευθυντής του Tuskegee Normal and Industrial School στην Αλαμπάμα, του σημερινού Tuskegee University.

Μάλιστα σε ένα πανό λίγο πιο πέρα απεικονίζεται ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, ένας από τους σημαντικότερους αγωνιστές για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

Άλλο πανό, δίπλα στις τρεις μορφές, γράφει: «Ενδυναμώνουμε τις Πολιτείες μας ώστε να αφηγηθούν τις Ιστορίες των Ηρώων της Αμερικανικής Εκπαίδευσης».

«Είμαστε υπερήφανοι να τιμούμε οραματιστές ηγέτες, των οποίων η συνεισφορά έχει διαμορφώσει το μέλλον της εκπαίδευσης για πολλές γενιές», δήλωσε το Υπουργείο Παιδείας, σε ανακοίνωσή του.

«Το έργο τους αντανακλά την διαχρονική πεποίθηση του Μπέντζαμιν Φράνκλιν πως η επένδυση στη γνώση δίνει τον καλύτερο τόκο», πρόσθεσε, «και καθώς η χώρα μας γιορτάζει ένα ιστορικό ορόσημο 250 ετών, μας καλεί όλους να συμμετάσχουμε στην προσπάθεια προώθησης των ευκαιριών στην εκπαίδευση, που επιτρέπουν σε κάθε μαθητή να ανελιχθεί, να συνεισφέρει και να βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός φωτεινότερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ