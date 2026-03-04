Το είδαμε και αυτό: Ο Τσάρλι Κερκ σε γιγαντοαφίσα δίπλα στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ να τοποθετήσει στο εξωτερικό του κτηρίου όπου στεγάζεται, στην Ουάσιγκτον, ορισμένες γιγαντοαφίσες, μεταξύ των οποίων και μια με την εικόνα του Αμερικανού ακροδεξιού ακτιβιστή και οπαδού του Ντόναλντ Τραμπ που δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο, Τσάρλι Κερκ.

Ο Κερκ, ήταν συνιδρυτής της συντηρητικής ΜΚΟ «Turning Point USA», η οποία στόχευε στην διάδοση της συντηρητικής ιδεολογίας σε νέους.

Σε φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα καταγράφεται η εικόνα του Κερκ σε ένα τεράστιο πανό, κρεμασμένο έξω από το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, δίπλα σε πανό που τιμούν την Καθαρίν Μπίτσερ, Αμερικανίδα παιδαγωγό και υπέρμαχο του δικαιώματος των γυναικών στην εκπαίδευση, και τον Μπούκερ Τ. Ουάσινγκτον, σημαντικό εκπαιδευτικό και συγγραφέα, ο οποίος διετέλεσε ως πρώτος διευθυντής του Tuskegee Normal and Industrial School στην Αλαμπάμα, του σημερινού Tuskegee University.

Μάλιστα σε ένα πανό λίγο πιο πέρα απεικονίζεται ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, ένας από τους σημαντικότερους αγωνιστές για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

The Department of Education has hung a large banner of Charlie Kirk on display alongside Martin Luther King Jr. and other impactful American figures.



The banners "celebrate visionary leaders who have shaped the future of education for generations.”pic.twitter.com/EBey2OyDQW — Pop Base (@PopBase) March 3, 2026

Άλλο πανό, δίπλα στις τρεις μορφές, γράφει: «Ενδυναμώνουμε τις Πολιτείες μας ώστε να αφηγηθούν τις Ιστορίες των Ηρώων της Αμερικανικής Εκπαίδευσης».

«Είμαστε υπερήφανοι να τιμούμε οραματιστές ηγέτες, των οποίων η συνεισφορά έχει διαμορφώσει το μέλλον της εκπαίδευσης για πολλές γενιές», δήλωσε το Υπουργείο Παιδείας, σε ανακοίνωσή του.

«Το έργο τους αντανακλά την διαχρονική πεποίθηση του Μπέντζαμιν Φράνκλιν πως η επένδυση στη γνώση δίνει τον καλύτερο τόκο», πρόσθεσε, «και καθώς η χώρα μας γιορτάζει ένα ιστορικό ορόσημο 250 ετών, μας καλεί όλους να συμμετάσχουμε στην προσπάθεια προώθησης των ευκαιριών στην εκπαίδευση, που επιτρέπουν σε κάθε μαθητή να ανελιχθεί, να συνεισφέρει και να βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός φωτεινότερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές».