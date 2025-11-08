Έιμι Κόεν: Η πρώτη γυναίκα με δρεπανοκυτταρική αναιμία που ολοκλήρωσε μαραθώνιο - «Στόχος ζωής»

Η ολοκλήρωση ενός μαραθωνίου αποτελεί πρόκληση - ακόμα και για αθλητή. Και εντάξει, δεν αναφερόμαστε σε διαδρομές 5 ή 10 χιλιομέτρων - όχι ότι και αυτές δεν χρειάζονται κάμποση προσπάθεια - αλλά για κανονικούς μαραθωνίους πολλών χιλιομέτρων.
Η Έιμι Κόεν αποτελεί τον πρώτο άνθρωπο στον κόσμο με δρεπανοκυτταρική αναιμία που κατάφερε να ολοκληρώσει μαραθώνιο, γράφοντας ιστορία. Η 29χρονη έκανε το μεγαλύτερο όνειρό της πραγματικότητα, συμμετέχοντας στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης.
Πηγαίνοντας κόντρα σε όλα τα «μη» και τα «δεν», που άκουσε κατά τη διάρκεια της πορείας της μέχρι την επίτευξη του στόχου, είδε τον εαυτό της να πατά τη γραμμή του τερματισμού.
