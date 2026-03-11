Εκκενώθηκε το κέντρο της Δρέσδης: Εξουδετερώθηκε βόμβα 250 κιλών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι αρχές στη Δρέσδη της Γερμανίας, έδωσαν εντολή για εκκένωση σε 18.000 ανθρώπους μετά την ανακάλυψη μιας μη εκραγείσας βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Μια ομάδα εξουδετέρωσης βομβών αναμενόταν να προσπαθήσει να απενεργοποιήσει τη βρετανική βόμβα των 250 κιλών, η οποία βρέθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο κέντρο της πόλης για την ανακατασκευή μιας γέφυρας του ποταμού Έλβα που κατέρρευσε το 2024.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί μαζί με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί, με την υποστήριξη ενός ελικοπτέρου και ενός drone, για να ελέγξουν ότι τα σπίτια, τα καταστήματα, τα σχολεία, τα γηροκομεία και τα γραφεία είναι άδεια σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τη συσκευή, όπως μετααφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Όπως ενημέρωσε η αστυνομία, η εξουδετερωθείσα βόμβα θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο προκειμένου να καταστραφεί.

Τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο του 2025, βόμβες από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν επίσης εντοπιστεί και εξουδετερωθεί στη Δρέσδη, η οποία σφυροκοπήθηκε ανελέητα από τους Συμμάχους στις 13-14 Φεβρουαρίου 1945.