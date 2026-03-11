Εκκενώθηκε το κέντρο της Δρέσδης: Εξουδετερώθηκε βόμβα 250 κιλών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι αρχές στη Δρέσδη της Γερμανίας, έδωσαν εντολή για εκκένωση σε 18.000 ανθρώπους μετά την ανακάλυψη μιας μη εκραγείσας βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Μια ομάδα εξουδετέρωσης βομβών αναμενόταν να προσπαθήσει να απενεργοποιήσει τη βρετανική βόμβα των 250 κιλών, η οποία βρέθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο κέντρο της πόλης για την ανακατασκευή μιας γέφυρας του ποταμού Έλβα που κατέρρευσε το 2024.
Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί μαζί με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί, με την υποστήριξη ενός ελικοπτέρου και ενός drone, για να ελέγξουν ότι τα σπίτια, τα καταστήματα, τα σχολεία, τα γηροκομεία και τα γραφεία είναι άδεια σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τη συσκευή, όπως μετααφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως ενημέρωσε η αστυνομία, η εξουδετερωθείσα βόμβα θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο προκειμένου να καταστραφεί.
Τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο του 2025, βόμβες από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν επίσης εντοπιστεί και εξουδετερωθεί στη Δρέσδη, η οποία σφυροκοπήθηκε ανελέητα από τους Συμμάχους στις 13-14 Φεβρουαρίου 1945.
- Ακραία κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου στη Βουλή: «Γιατί μπλέκετε το παιδί του πρωθυπουργού;»
- Χαργκ: Το ιρανικό νησί που ακόμα δεν τολμούν να αγγίξουν οι Αμερικανοί για έναν κυρίως λόγο
- Δίκη Χρυσής Αυγής: Αναλυτικά οι ποινές - Πόσα χρόνια «έφαγαν» Μιχαλολιάκος και Κασιδιάρης
- O Αλεξέι Φεντόριτσεφ ήταν ένας άδικος «πατέρας» για τη Μονακό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.