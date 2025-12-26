«Έκλεισε» η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι για την Κυριακή: Στη Φλόριντα οι συνομιλίες

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Axios που δόθηκε σήμερα νωρίτερα στη δημοσιότητα.

Αναμένεται να συναντηθούν στην Φλόριντα για να συζητήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, ανακοίνωσε το Κίεβο.

«Η συνάντηση αυτή είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή», δήλωσε σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ζελένσκι: «Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά»

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ζελένσκι νωρίτερα σήμερα (26/12) υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς κινητοποίησης και άμεσης προόδου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ενημερώθηκε από τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ σχετικά με τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά, επισημαίνοντας πως το Κίεβο δεν αφήνει «ούτε μια μέρα» να πάει χαμένη.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Ο Ρουστέμ Ουμέροφ έδωσε αναφορά για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!».

Η επικείμενη συνάντηση αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο στις προσπάθειες της Ουκρανίας να εξασφαλίσει περαιτέρω διεθνή στήριξη και να επιταχύνει τις διαδικασίες για μια βιώσιμη ειρηνευτική λύση.