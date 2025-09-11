Εκρέμ Ιμάμογλου: Αντιμέτωπος με πάνω από 8 χρόνια φυλάκιση - Ξεκινάει η δίκη την Παρασκευή

Ποινή φυλάκισης έως 8 έτη και 9 μήνες αντιμετωπίζει ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και υποψήφιος για την προεδρία του CHP, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για πλαστό πτυχίο.

Σύμφωνα με το medyascope.tv, έχει ήδη καταρτιστεί κατηγορητήριο και η πρώτη ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου βρίσκεται κρατούμενος στις φυλακές Μαρμαρά στο Σιλιβρί και η ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου αντιμετωπίζει κατηγορίες για «διαδοχική πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων» λόγω της ανάκλησης του πτυχίου του, το οποίο επιδιώκει ποινή φυλάκισης από 2 έτη και 6 μήνες έως 8 έτη και 9 μήνες. Η εισαγγελία ζήτησε επίσης «πολιτική απαγόρευση» για τον Ιμάμογλου στο 20σέλιδο κατηγορητήριο που αφορά πλαστογραφία διπλώματος.

Αντιδρώντας στο κατηγορητήριο εναντίον του, ο Ιμάμογλου δήλωσε: «Αν υπήρχε έστω και ένα ίχνος νόμου, θα υπήρχε σήμερα ένα σύστημα που θα δίωκε όχι εμένα, αλλά εκείνους που διέπραξαν αυτές τις παράνομες πράξεις. Αυτές οι μέρες δεν είναι μακριά. Επειδή δεν φοβόμαστε, δεν θα μείνουμε σιωπηλοί και δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ».

Παρά την ακύρωση του πτυχίου του με το σκεπτικό ότι η οριζόντια μεταφορά του από το πανεπιστήμιο στο οποίο σπούδασε στην Κύπρο στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ήταν «παράνομη», η αγωγή που κατέθεσε ο Ιμάμογλου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στο Διοικητικό Δικαστήριο.