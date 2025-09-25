Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ: Αναφορές για τραυματίες

Πριν από λίγο σημειώθηκε έκρηξη σε αυτοκίνητο στο Τελ Αβίβ, προκαλώντας τραυματίες.

Σύμφωνα με το ynetnews, ένας 46χρονος έχει τραυματιστεί μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στον δρόμο La Guardia.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και η αστυνομία, αποκλείοντας την περιοχή.

Τα πρώτα βίντεο ήδη ανέβηκαν στο διαδίκτυο:

القناة 12 الصهيونية:



جرحى في انفجار سيارة في "تل أبيب" pic.twitter.com/Nvf060Wo5o — عمار العامري🇮🇶HST🇮🇶 (@_78iiipjff) September 25, 2025

*‌القناة 12 الإسرائيليّة: وقوع إصابات في انفجار سيارة في تل أبيب pic.twitter.com/RKaSeXfiDr — Sawt El Mada (@Sawtelmada) September 25, 2025