Μενού

Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ: Αναφορές για τραυματίες

Αυτοκίνητο εξερράγη σε δρόμο του Τελ Αβίβ.

Reader symbol
Newsroom
israel police
Αστυνομία στο Ισραήλ. | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Πριν από λίγο σημειώθηκε έκρηξη σε αυτοκίνητο στο Τελ Αβίβ, προκαλώντας τραυματίες.

Σύμφωνα με το ynetnews, ένας 46χρονος έχει τραυματιστεί μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στον δρόμο La Guardia.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και η αστυνομία, αποκλείοντας την περιοχή.

Τα πρώτα βίντεο ήδη ανέβηκαν στο διαδίκτυο:

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ