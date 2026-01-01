Έκρηξη σε πολυτελές θέρετρο στην Ελβετία - Απροσδιόριστος ο αριθμός των νεκρών

Έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κρανς Μοντάνα στη 01:30 τοπική ώρα και σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει μέχρι στιγμής η αστυνομία κάνει λόγο για αρκετούς νεκρούς χωρίς ακόμα να μπορούν να προσδιορίσουν τον αριθμό.

Η δήλωση της αστυνομίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας της περιοχής Γκαετάν Λατιόν, δήλωσε:

«Περίπου στη 1:30 π.μ., σημειώθηκε ένα περιστατικό στο Κρανς-Μοντάνα. Πολλοί τραυματίες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν αρκετοί νεκροί».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τις οικογένειες των πληγέντων.

Σε βίντεο κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φωτιά να καίει σε μπαρ όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εορτασμοί για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana

Περισσότερα από 100 άτομα βρίσκονταν μέσα στο μπαρ τη στιγμή της έκρηξης, σύμφωνα με τον ελβετικό ραδιοφωνικό σταθμό Rhone FM.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε στον σταθμό ότι κινητοποιήθηκαν «αμέτρητα» ασθενοφόρα και αρκετά ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών, όπως μεταφέρει το Sky News.

Το πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο

Το Κρανς-Μοντάνα είναι μια πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, περίπου δύο ώρες μακριά από την ελβετική πρωτεύουσα, τη Βέρνη, ιδιαίτερα δημοφιλές στους Βρετανούς τουρίστες.

Διαθέτει συνολικά 87 μίλια χιονοδρομικών διαδρομών. Στα τέλη Ιανουαρίου, το θέρετρο αναμένεται να φιλοξενήσει έναν σημαντικό αγώνα ταχύτητας σκι, το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIS.

