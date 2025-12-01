Εκτός των τρεχόντων και μελλοντικών δασμών τίθενται τα φάρμακα που προέρχονται από την Βρετανία και διατίθενται στην αμερικανική αγορά στο πλαίσιο νέας συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου ότι θα εξαιρέσουν τα βρετανικής προέλευσης φαρμακευτικά σκευάσματα, φαρμακευτικές ουσίες και ιατρική τεχνολογία, από τους τρέχοντες και μελλοντικούς δασμούς που επιβάλλονται βάσει δύο νόμων του κράτους.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε από το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, το υπουργείο Εμπορίου και το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, η Βρετανία συμφώνησε να αυξήσει την καθαρή τιμή που καταβάλλει η βρετανική Εθνική Υπηρεσία Υγείας για νέα φάρμακα κατά 25% και να μην σταματήσει τις επενδύσεις των φαρμακευτικών εταιρειών της στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία έχει ως στόχο να διασφαλίσει σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ότι «οι Αμερικανοί ασθενείς δεν θα πληρώνουν υπερβολικές τιμές για τα φάρμακά τους για να επιδοτούν την υγειονομική περίθαλψη σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες», όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Εμπορίου του Λευκού Οίκου, Τζέιμισον Γκριρ.

Από την πλευρά της η Βρετανίδα υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ δήλωσε ότι αυτή η νέα φαρμακευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ενθαρρύνει τις εταιρείες βιοεπιστημών σε νέες επενδύσεις και καινοτομίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αυτή η ζωτικής σημασίας συμφωνία θα διασφαλίσει ότι οι ασθενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο θα λαμβάνουν τα φάρμακα αιχμής που χρειάζονται συντομότερα και ότι οι κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις θεραπείες που μπορούν να αλλάξουν ζωές», δήλωσε η Κένταλ σε ανακοίνωσή της.

Η ίδια πρόσθεσε πως η συμφωνία: «Θα επιτρέψει επίσης και θα δώσει κίνητρα στις εταιρείες βιοεπιστημών να συνεχίσουν να επενδύουν και να καινοτομούν εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα αυξήσει επίσης τις δαπάνες για καινοτόμες, ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες κατά περίπου 25% βάσει της συμφωνίας.