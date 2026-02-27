Εκτροχιάστηκε τραμ στο Μιλάνο: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 39 τραυματίες

Τραμ εκτροχιάστηκε σήμερα (27/2) στην Ιταλία, στο Μιλάνο με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και άλλοι να τραυματιστούν.

Ο ακριβής αριθμός για τους τραυματίες δεν έχει διευκρινιστεί, με πολλά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για 20, άλλα για 25 και το rainews.it για 39.

Το τραμ της γραμμής 9 εκτροχιάστηκε γύρω στις 16:00 (ώρα Ιταλίας) στην Piazza Vittorio Veneto, στην περιοχή Porta Venezia του Μιλάνου, και κατέληξε να συγκρουστεί με ένα κτίριο, συγκεκριμένα με τη βιτρίνα ενός καταστήματος.

Πέντε οχήματα στάλθηκαν από την κεντρική έδρα της οδού Messina στο σημείο του ατυχήματος, με συνολικά 25 άνδρες.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό, ίσως η υψηλή ταχύτητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η στροφή στην οδό Lazzaretto.

Στο σημείο έφτασαν επίσης ο δήμαρχος του Μιλάνου Giuseppe Sala και η σύμβουλος για την Κινητικότητα του Δήμου, Arianna Censi.