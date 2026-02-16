Μενού

Ελβετία: Εκτροχιάστηκε τρένο με 80 επιβάτες λόγω χιονοστιβάδας - Φόβος για τραυματίες

Τρένο με 80 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην Ελβετία και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες προκλήθηκε λόγω χιονοστιβάδας.

Reader symbol
Newsroom
Ελβετία
Τρένο στην Ελβετία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Tρένο εκτροχιάστηκε σήμερα (16/2) στην Ελβετία, με φόβους για αρκετούς τραυματίες μετά από τεράστια χιονοστιβάδα.

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε περίπου στις 7 π.μ. τοπική ώρα κοντά στο Γκόπενσταϊν στο καντόνι Βαλέ, και οι αρχές σήμαναν «κατάσταση έκτακτης ανάγκης». 

Στο τρένο επέβαιναν περίπου 80 επιβάτες. Είχε αναχωρήσει από το Spiez στις 6:12 το πρωί και κατευθυνόταν προς το Brig. 

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, εκπρόσωπος της BLS δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα 20 Minuten ότι το τρένο εκτροχιάστηκε λόγω χιονοστιβάδας, προσθέτοντας: «Οι επιβάτες θα απομακρυνθούν σύντομα».

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι οι τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων είναι «πιθανοί», προσθέτοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού.

Τα δρομολόγια στο σημείο έχουν διακοπεί, προς το παρόν μέχρι τις 16: 00. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ