Tρένο εκτροχιάστηκε σήμερα (16/2) στην Ελβετία, με φόβους για αρκετούς τραυματίες μετά από τεράστια χιονοστιβάδα.
Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε περίπου στις 7 π.μ. τοπική ώρα κοντά στο Γκόπενσταϊν στο καντόνι Βαλέ, και οι αρχές σήμαναν «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».
Στο τρένο επέβαιναν περίπου 80 επιβάτες. Είχε αναχωρήσει από το Spiez στις 6:12 το πρωί και κατευθυνόταν προς το Brig.
Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, εκπρόσωπος της BLS δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα 20 Minuten ότι το τρένο εκτροχιάστηκε λόγω χιονοστιβάδας, προσθέτοντας: «Οι επιβάτες θα απομακρυνθούν σύντομα».
Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι οι τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων είναι «πιθανοί», προσθέτοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού.
Τα δρομολόγια στο σημείο έχουν διακοπεί, προς το παρόν μέχρι τις 16: 00.
