Ελβετία: Ένας νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα - Συνετρίβη ιδιωτικό αεροσκάφος

Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε χωράφι στο καντόνι της Βέρνης στην Ελβετία, παρασύροντας στον θάνατο τον πιλότο του, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική αστυνομία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για τη συντριβή του αεροσκάφους στην περιοχή Όχλενμπεργκ λίγο μετά τις 13:30 (τοπική ώρα, 14:30 στην Ελλάδα). Διευκρίνισε πως νεκρός είναι ένας 64χρονος Ελβετός.
Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.