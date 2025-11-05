Ελβετία: Ηλεκτρικό πατίνι στο «turbo» με 110 χλμ - Οι αστυνομικοί τα «έχασαν» στην καταδίωξη

Τους έκανε τη μέρα «πατίνι». Αυτοί οι αξιωματικοί της αστυνομίας της Ζυρίχης δεν περίμεναν ότι θα έπρεπε να τερματίσουν το γκάζι για πιάσουν ένα ηλεκτρικό πατίνι, έλα όμως που χρειάστηκε, όπως γράφει και το gmotion.

Στην Ελβετία, το όριο ταχύτητας για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι τα 20 χλμ/ώρα, χαμηλότερο και από της Ελλάδας, αλλά οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω σε αυτό τον «Ghost Rider» της ηλεκτροκίνησης, του οποίου το όχημα έπιανε τα 110 χλμ/ώρα.

Πριν λίγες ημέρες, προσπάθησαν να κάνουν έλεγχο σε έναν άνδρα για υπερβολική ταχύτητα. Όταν εκείνος δεν σταμάτησε, άρχισε η καταδίωξη, η οποία κρατούσε ασυνήθιστα πολύ. Έληξε βέβαια όταν ο 49χρονος έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τραμ.

Προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όμως συνελήφθη.

Τα όργανα της τάξης είχαν περιέργεια να μάθουν γιατί τους ξέφευγε επί τόση ώρα. Πήραν έτσι το πατίνι στο τμήμα και μέτρησαν την τελική του στο δυναμόμετρο, το οποίο έδειξε 110 χλμ/ώρα, γρηγορότερο και από μικρά σκούτερ.