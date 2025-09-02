Ένα σπάνιο φαινόμενο στη Μελβούρνη: Άστραψε η θάλασσα - Πώς εξηγείται

Αυτή την εβδομάδα, ένα φαινόμενο που κάνει το νερό της θάλασσας να λαμπυρίζει σαν να πέφτει μπλε χρυσόσκονη, έκανε την εμφάνιση του στην παραλία της Αγίας Κίλντας στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, μαγεύοντας το πλήθος.

Το φαινόμενο «Bioluminescent algae», που παρατηρήθηκε πρώτα στο Σίδνεϊ το 1860, κάνει την εμφάνιση του όλο και πιο συχνά την εμφάνιση του στις θάλασσες της Αυστραλίας από την δεκαετία του 1990.

Όταν ο θαλάσσιος βιολόγος, Ρίτσαρντ Πενσάκ, εντόπισε έντονα ροζ σύννεφα στο νερό ήξερε ακριβώς τι ήταν. Όταν είχε πλέον βραδιάσει και επέστρεψε στην παραλία, είχε ήδη μαζευτεί πλήθος κόσμου για να θαυμάσει το γυαλιστερό υπερθέαμα.

Το φυσικό φαινόμενο «Bioluminescent algae» είναι σπάνιο αλλά όχι πρωτοφανές θέαμα στον κόλπο του Port Phillip της Αυστραλίας. Γνωστό ως «κόκκινη παλίρροια», οφείλεται σε μία άλγη που ονομάζεται «noctiluca scintillans», η οποία αν και όμορφη στην όψη, γίνεται ενοχλητική για τα ψάρια λόγω των υψηλών επιπέδων αμμωνίας και των μειωμένων επιπέδων οξυγόνου στο νερό.

Ο Ράιαν Αμπράμοβιτς, ένας ντόπιος συγγραφέας και εικονογράφος, περιέγραψε το ιριδίζον μπλε των φυκιών που κυματίζουν στην επιφάνεια του νερού ως «εμπνέον δέος» και σαν «λαμπερούς γαλαξίες που στροβιλίζονται στην ακτή».

«Κάνω νυχτερινές βουτιές συνέχεια, αλλά αυτή ήταν σίγουρα η πιο κοσμική και μαγική», είπε, όταν επισκέφτηκε την παραλία της Μελβούρνης το βράδυ της Δευτέρας. Ο Αμπράμοβιτς είπε ότι είχε ξαναδεί το φαινόμενο στο Σίδνεϊ και το Μπαλί, αλλά ποτέ στη Μελβούρνη.

Όσο θερμαίνονται οι ωκεανοί, τόσο πιο συχνά εμφανίζεται

Ο Πενσάκ χαρακτήρισε το θέαμα της «κόκκινης παλίρροιας» ως εμπειρία που αξίζει να μπει στο «bucket list» κάθε λάτρη της φύσης και όχι μόνο, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η συχνή εμφάνιση του φαινομένου σχετίζεται με την άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών.

Η καθηγήτρια Shauna Murray, ειδικός στο φυτό της άλγης και θαλάσσιος βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Σίδνεϊ, αναφέρει ότι το είδος έχει πρωτεΐνες που ονομάζονται «λουσιφεράση» και του επιτρέπει να λάμπει τη νύχτα.

Προσθέτει, ότι το φαινόμενο πλέον είναι αρκετά συνηθισμένο κατά μήκος των ακτών της Αυστραλίας και αποτελεί φυσικό μέρος του οικοσυστήματος, που όμως λόγω της θέρμανσης των υδάτων από το ανατολικό αυστραλιανό ρεύμα, επεκτείνεται νοτιότερα στην Τασμανία.