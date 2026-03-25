«Ένας για όλους»: Βρέθηκε τελικά ο πραγματικός Ντ' Αρτανιάν κάτω από το πάτωμα ολλανδικής εκκλησίας

Περισσότερα από 350 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Σαρλ ντε Μπατ ντε Καστελμόρ -ευρύτερα γνωστός ως ο 4ος Σωματοφύλακας, Ντ’ Αρτανιάν- φαίνεται πως βγήκε ξανά στο φως.

Αν και οι θρυλικοί ήρωες του Αλέξανδρου Δουμά ήταν πλάσματα μυθοπλασίας, ο Ντ' Αρτανιάν υπήρξε πέρα για πέρα αληθινός, αποτελώντας το «δεξί χέρι» του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ'.

Όλα ξεκίνησαν εντελώς τυχαία στην εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Όπως δήλωσε στο δίκτυο BBC ο διάκονος της εκκλησίας, Γιος Βάλκε, μερικά σπασμένα πλακάκια στο δάπεδο έγιναν η αφορμή για να ρίξουν μια ματιά στο υπέδαφος. Με τη βοήθεια αρχαιολόγου, η σκαπάνη έφερε στο φως έναν σκελετό που τους άφησε άφωνους.

Τα στοιχεία που «δείχνουν» τον θρυλικό ξιφομάχο

Ο διάκονος δηλώνει 99% σίγουρος ότι τα λείψανα ανήκουν στον διάσημο Γάλλο, καθώς τα ευρήματα συνθέτουν το τέλειο παζλ:

Η τοποθεσία: Ο σκελετός βρέθηκε θαμμένος σε ιερό έδαφος, ακριβώς κάτω από το σημείο όπου βρισκόταν η παλιά Αγία Τράπεζα. (Ο γαλλικός στρατός τον είχε θάψει εκεί πρόχειρα λόγω του καλοκαιριού του 1673).

Το όπλο του εγκλήματος: Βρέθηκε η μοιραία σφαίρα μουσκέτου, που ξέρουμε ιστορικά ότι τον χτύπησε στον λαιμό κατά την Πολιορκία του Μάαστριχτ.

Το «χρονολόγιο»: Μέσα στον τάφο ανακαλύφθηκε κι ένα νόμισμα του 1660.

Από την άλλη, η επιστήμη επιλέγει να κρατά μικρό καλάθι. Ο αρχαιολόγος Βιμ Ντάικμαν (Wim Dijkman), μιλώντας στο τοπικό δίκτυο Omroep Limburg, παραδέχτηκε ότι, αν και μελετά τον τάφο του Ντ' Αρτανιάν εδώ και 28 χρόνια, προτιμά να περιμένει.

Αυτή τη στιγμή, δείγματα αναλύονται στη Γερμανία για ταυτοποίηση DNA, ενώ οστά έχουν σταλεί στην ολλανδική πόλη Ντέβεντερ (Deventer) για να επιβεβαιωθεί η ηλικία, το φύλο και η καταγωγή του σκελετού.