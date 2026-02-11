Μενού

Ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο στην Ταϊλάνδη: Τρεις τραυματίες

Τρεις τραυματίες σε νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο, αυτή τη φορά στην Ταϊλάνδη. Τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Αστυνομία στην Ταϊλάνδη
Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Ταϊλάνδη, όπου ένοπλος άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα τρία άτομα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με το Reuters, ένας 18χρονος εισέβαλε με όπλο στο σχολείο Patongprathankiriwat στην πόλη Hat Yai της επαρχίας Songkhla νωρίς την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της επαρχιακής διοίκησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο δράστης συνελήφθη», δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής Wichian Soboon στο Reuters. Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, σύμφωνα με δεύτερο αξιωματικό της αστυνομίας.

Η βία με όπλα και η κατοχή όπλων δεν είναι ασυνήθιστες στην Ταϊλάνδη, όπου ένας πρώην αστυνομικός σκότωσε 36 άτομα, μεταξύ των οποίων 22 παιδιά, σε επίθεση με όπλο και μαχαίρι σε έναν παιδικό σταθμό στην ανατολική πλευρά της χώρας το 2022.

