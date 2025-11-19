Ένταση σε καφετέρια που πουλάει φτηνό (2,50 ευρώ) καφέ και χαλάει την πιάτσα

Οι χαμηλές τιμές ενός καφέ στο Βερολίνο έχουν γίνει επίκεντρο διαμάχης εντός του κλάδου του καφέ. Μια νέα εταιρεία, η LAP Coffee, προσελκύει ασυνήθιστη προσοχή στη γερμανική βιομηχανία καφέ καθώς πουλάει τον καφέ της σε τιμές που χαλάνε την πιάτσα.

Σε πολυσύχναστες και τουριστικές περιοχές του Βερολίνου όπως το Mitte και το Prenzlauer Berg, η τιμή του καφέ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και φτάνει τα 6 ευρώ.

Η νεοφυής επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2023 και διαθέτει σήμερα συνολικά 24 υποκαταστήματα στο Βερολίνο, το Αμβούργο και το Μόναχο, προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στον κλάδο λόγω των πρακτικών της. Ενώ λοιπόν, η τιμή του καφέ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και φτάνει τα 6 ευρώ, στο LAP μπορείτε να πάρετε έναν καπουτσίνο με μόλις 2,50 ευρώ.

Σύμφωνα με το Euronews, αρκετά υποκαταστήματα της LAP στο Βερολίνο έχουν δεχτεί επίθεση με μπογιές αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες.

Ένας από τους εκπροσώπους του κλάδου που έχει μιλήσει δημόσια είναι ο Philipp Reichel, διαχειριστής του Isla Coffee στο Neukölln. Είναι επιφυλακτικός για την τιμολόγηση του LAP, όπως δήλωσε στο περιφερειακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Βερολίνου rbb. Ο Reichel προειδοποιεί ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της LAP Coffee θα μπορούσε να θέσει υπό πίεση τις μικρότερες επιχειρήσεις, ιδίως σε πολυσύχναστες τοποθεσίες.

Ορισμένες επιχειρήσεις σε άμεση γειτνίαση με τα υποκαταστήματα της LAP αναφέρουν ήδη μείωση των πωλήσεών τους. Οι επικριτές φοβούνται ότι η επιθετική τιμολογιακή στρατηγική της LAP ασκεί πίεση στις παραδοσιακές καφετέριες και έτσι μειώνει την ποικιλομορφία στο αστικό τοπίο.

«Δεν υπάρχουν μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας πίσω από το LAP, δεν στοχεύουμε σε μονοπώλιο και, το σημαντικότερο, ανταγωνιζόμαστε τις αλυσίδες και τους παρόχους κάψουλων χωρίς να θέλουμε να βλάψουμε την τοπική σκηνή του καφέ», εξήγησε ο ιδρυτής της LAP όταν ρωτήθηκε από το Euronews.