Ένταση στην Κύπρο: Η στιγμή που τα ελληνικά F-16 απογειώνονται για να αναχαιτίσουν drones

Ένα εντυπωσιακό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media κατέγραψε τη στιγμή που τα δύο ελληνικά F-16, τα οποία βρίσκονται από χθες στην Κύπρο, παίρνουν εντολή και απογειώνονται για να αναχαιτίσουν drone στον εναέριο χώρο του Λιβάνου, εν μέσω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Ο εναέριος χώρος της Κύπρου έκλεισε προσωρινά ενώ πτήση της Aegean από την Αθήνα που ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στη Λάρνακα, αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή και να επιστρέψει στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Νέος συναγερμός για πιθανό ύποπτο αντικείμενο- Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 pic.twitter.com/fkme86Aop4 — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 4, 2026