Επεισόδιο με ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Μάγχη: Προειδοποιητικά πυρά κατά βρετανικού γιοτ

Ναύτες σε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξαν προειδοποιητική βολή σε ένα γιοτ που πλησίασε κοντά του στη Μάγχη σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News.

Το περιστατικό, γύρω στις 11:40 π.μ. τοπική ώρα την Τρίτη, φέρεται να αφορούσε τη ρωσική φρεγάτα «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς» στη θάλασσα μεταξύ της Νήσου Γουάιτ και της Νορμανδίας.

Είναι το τελευταίο σημάδι αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

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Αυτό έρχεται μετά από μια επιχείρηση κατά την οποία οι βρετανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο Smyrtos του σκιώδους στόλου για πρώτη φορά στη Μάγχη την Κυριακή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε επίσης νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας που στοχεύουν τον σκιώδη στόλο της και όσους είναι ύποπτοι ότι υποστηρίζουν το εμπόριο πετρελαίου της.

Το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι έλαβε αναφορές για περιστατικό που αφορούσε ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Μάγχη νωρίτερα σήμερα.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Διερευνούμε αναφορές για ένα περιστατικό στη Μάγχη».

Εννοείται ότι ένα γιοτ, καταχωρημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε ότι ένα ρωσικό πλοίο πυροβόλησε προειδοποιητικά από απόσταση περίπου 500 μέτρων, περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Νήσου Γουάιτ, εκτός των χωρικών υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές στο γιοτ Οι αρχές πιστεύεται ότι θεωρούν την προβολή των αναφορών ως μεμονωμένο περιστατικό.