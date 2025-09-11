Το επεισόδιο που «κατέβασε» το South Park μετά τη δολοφονία Τσάρλι Κερκ

Αποσύρθηκε, όπως αναφέρουν σχετικά τα διεθνή ΜΜΕ, επεισόδιο του South Park που σατίριζε τον Τσάρλι Κερκ, και που προβλήθηκε λίγες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία του στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Comedy Central ακύρωσε το επεισόδιο «Got a Nut» της σατιρικής σειράς κινουμένων σχεδίων μετά τη δολοφονία του Κερκ, την ώρα που το FBI έχει επικηρύξει τον κύριο ύποπτο για 100.000 ευρώ.

South Park pulls the episode parodying Charlie Kirk. pic.twitter.com/GbpitcIbby — DramaAlert (@DramaAlert) September 11, 2025

Τσάρλι Κερκ: Τι αναφέρει το επεισόδιο του South Park

Ο Κερκ, στο συγκεκριμένο επεισόδιο, «ερμηνεύεται» από τον χαρακτήρα Έρικ Κάρτμαν, ο οποίος δημιουργεί το δικό του podcast και μια σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «αποδείξτε ότι κάνω λάθος».

Ήταν το δεύτερο επεισόδιο της 27ης σεζόν της αμφιλεγόμενης σειράς, η οποία έχει στοχεύσει σθεναρά τον Τραμπ και το κίνημα Maga. Ο 31χρονος είχε γελάσει με την παρωδία, λέγοντας ότι η σειρά «διαδίδει το ευαγγέλιο».

Ωστόσο, μετά τη δολοφονία του από ελεύθερο σκοπευτή σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα, το επεισόδιο έχει πλέον αφαιρεθεί από την προγραμματισμένη επανάληψη. Ο θάνατος του Κερκ έχει συγκλονίσει την Αμερική, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τον περιγράφει ως «σκοτεινή στιγμή» για την χώρα.

Με πληροφορίες από The Sun