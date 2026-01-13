Μενού

Έπεσε το X: Χιλιάδες χρήστες αναφέρουν προβλήματα στη λειτουργία του

Χιλιάδες χρήστες αναφέρουν προβλήματα στη λειτουργία του X και ότι δεν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα σε πολλές χώρες.

Η πλατφόρμα X/Twitter βρίσκεται πλέον σε αρκετά δύσκολη θέση.
Προβλήματα στη λειτουργία του αντιμετώπισε το Χ (πρώην Twitter), με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν ότι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, κυρίως στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, την Τρίτη (13/01), σύμφωνα με το Downdetector.

Δυσλειτουργίες καταγράφηκαν και στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τις σχετικές αναφορές χρηστών. Μέχρι τις 09:11 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), είχαν καταγραφεί περισσότερες από 11.100 αναφορές προβλημάτων, με το Downdetector να συγκεντρώνει δεδομένα από πολλαπλές πηγές για την παρακολούθηση των διακοπών λειτουργίας.

