Έπεσε το X: Χιλιάδες χρήστες αναφέρουν προβλήματα στη λειτουργία του

Προβλήματα στη λειτουργία του αντιμετώπισε το Χ (πρώην Twitter), με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν ότι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, κυρίως στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, την Τρίτη (13/01), σύμφωνα με το Downdetector.
Δυσλειτουργίες καταγράφηκαν και στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τις σχετικές αναφορές χρηστών. Μέχρι τις 09:11 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), είχαν καταγραφεί περισσότερες από 11.100 αναφορές προβλημάτων, με το Downdetector να συγκεντρώνει δεδομένα από πολλαπλές πηγές για την παρακολούθηση των διακοπών λειτουργίας.
