Επί ποδός η Κύπρος: Ηχούν δοκιμαστικά οι σειρήνες - Θα αποσταλεί μήνυμα στους πολίτες

Σε συναγερμό εξακολουθεί να βρίσκεται η Κύπρος, με τις αρχές να προγραμματίζουν την αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος στους πολίτες αργά το απόγευμα της Τετάρτης, για την εξοικείωσή τους σε παρόμοιες καταστάσεις, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, «στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, σήμερα στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο».

Παράλληλα, ανέφερε: «Η αποστολή έχει δοκιμαστικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην εξοικείωση των πολιτών με τη διαδικασία ενημέρωσης που εφαρμόζεται από την Πολιτική Άμυνα, ώστε, εφόσον χρειαστεί, να παρέχονται άμεσα οι απαραίτητες οδηγίες».

Όπως είπε μεταξύ άλλων: «Σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία.

Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.

Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα».