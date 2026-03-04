Μενού

Επιχείρηση του Ισραήλ από αέρος σάρωσε την Τεχεράνη: Έπεσαν πάνω από 250 βόμβες σε ιρανικά αρχηγεία

Το Ισραήλ πραγματοποίησε μία σφοδρή επιχείρηση από αέρος, ρίχνοντας πάνω από 250 βόμβες σε ιρανικά αρχηγεία στην Τεχεράνη.

Τεχεράνη - Ιράν
Καπνοί στην Τεχεράνη μετά από έκρηξη | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ABEDIN TAHERKENAREH
Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έκανε γνωστό ότι πραγματοποίησε επιχείρηση μεγάλης κλίμακας με αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, με στόχο ένα μεγάλο στρατιωτικό συγκρότημα, όπου φέρεται να στεγάζονταν αρχηγεία και προσωπικό από τον μηχανισμό ασφαλείας του Ιράν, κλιμάκωνοντας τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, στις επιθέσεις έλαβαν μέρος περισσότερα από 100 μαχητικά εναντίον του συγκροτήματος στην ανατολική Τεχεράνη και σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), περισσότερες από 250 βόμβες έπεσαν στο συγκρότημα.

Όπως σημειώνεται, το συγκρότημα περιλαμβάνει αρχηγεία ολόκληρου του ιρανικού μηχανισμού ασφαλείας.

Ο Ισραηλινός Στρατός Αποκαλύπτει τα αρχηγεία που δέχτηκαν επίθεση:

  • Αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης\
  • Αρχηγείο της Διεύθυνσης Πληροφοριών
  • Κεντρικά Γραφεία Μπασίτζ
  • Αρχηγείο της Μονάδας Δύναμης Qods
  • Αρχηγείο Ειδικών Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας
  • Κυβερνοεντολές
  • Κεντρικά Γραφεία της Μονάδας Βοήθειας Εσωτερικής Ασφάλειας και Αντιμέτρων Επιδείξεων

«Τα αρχηγεία δέχτηκαν επίθεση ενώ στρατιώτες του ιρανικού καθεστώτος, υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της εκστρατείας, δρούσαν από μέσα, προωθώντας τρομοκρατικές συνωμοσίες κατά του Κράτους του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής, ακόμη και καταπιέζοντας Ιρανούς πολίτες.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν να εντείνουν τις επιθέσεις τους σε όλους τους μηχανισμούς του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», καταλήγουν οι IDF.
 

