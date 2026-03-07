Επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο για εντοπισμό πιλότου που εξαφανίστηκε το 1989 - Η ιστορία του Ρον Αράντ

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεών της στον Λίβανο, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ ενημέρωσε ότι επιχείρησε να εντοπίσει τον τόπο όπου κείτεται πιλότος της, ο οποίος είχε εξαφανιστεί το 1989.
Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας (IDF) ενημέρωσαν, μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο Χ, πως «κατά τη διάρκεια της νύχτας (της Παρασκευής (06/03), οι δυνάμεις μας επιχείρησαν να εντοπίσουν ευρήματα που σχετίζονται με τον αγνοούμενο πλοηγό Ρον Αράντ».
Η έρευνα ωστόσο ήταν άκαρπη.
«Δεν βρέθηκαν ευρήματα που να σχετίζονται με αυτόν στο σημείο έρευνας και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί των IDF. Οι IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν αδιάκοπα, μέρα και νύχτα, με βαθιά δέσμευση να φέρουν πίσω στο Ισραήλ όλους τους γιους του Ισραήλ, τους πεσόντες και τους αγνοούμενους» επισημάνθηκε στην ίδια ανακοίνωση.
Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, οι ισραηλινές δυνάμεις προσγειώθηκαν στην πόλη Νάμπι Τσιτ, στο ανατολικό Λίβανο, αργά την Παρασκευή και αναχαιτίστηκαν από μέλη της μαχητικής ομάδας Χεζμπολάχ, πυροδοτώντας ανταλλαγή πυροβολισμών που διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.
Το Ισραήλ φέρεται να είχε διεξάγει έρευνες στο Νάμπι Τσιτ και στο παρελθόν για τα λείψανα του Αράντ, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι βρίσκονταν εκεί.
Ποιος ήταν ο Ρον Αράντ
Η εφημερίδα Times of Israel αναφέρει ότι ο Άραντ, ο οποίος θεωρείται νεκρός, εξαφανίστηκε όταν εκτοξεύτηκε από το αεροπλάνο του πάνω από τον Λίβανο το 1986.
Ήταν αξιωματικός συστημάτων όπλων της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος έχει επίσημα χαρακτηριστεί ως αγνοούμενος από τον Οκτώβριο του 1986.
Χάθηκε σε μια αποστολή πάνω από τον Λίβανο και πιστεύεται ότι συνελήφθη από την μαχητική ομάδα Αμάλ και αργότερα παραδόθηκε στη Χεζμπολάχ.
