Επίσημα σε shutdown οι ΗΠΑ: Ποιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν - Πότε έγινε τελευταία φορά

Σε «shutdown» κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα τα ξημερώματα (01/10) καθώς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι δεν βρήκαν κοινά σημεία ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία.

Κατά συνέπεια εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι - όπως το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας - είναι «στον αέρα» και ενδέχεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα ή να απολυθούν.

Οι κρίσιμες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών κοινωνικής ασφάλισης και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, θα συνεχίσουν να λειτουργούν, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν έλλειψη εργατικού δυναμικού, ενώ τα εθνικά πάρκα και τα μουσεία ενδέχεται να είναι μεταξύ των τομέων που θα κλείσουν εντελώς.

ΗΠΑ: Πώς κατέληξαν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι σε shutdown

Το Shutdown προέκυψε μετά την άρνηση των αντιπάλων Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων να υποχωρήσουν από την αντιπαράθεσή τους σχετικά με τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη.



Μια πρόταση των Δημοκρατικών για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης απορρίφθηκε με 53 ψήφους έναντι 47 στη Γερουσία, ενώ η πρόταση των Ρεπουμπλικάνων έλαβε 55 ψήφους υπέρ, πέντε λιγότερες από το όριο που απαιτείται για να αποφευχθεί το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Σε αντίθεση με τη νομοθεσία, η απλή πλειοψηφία δεν αρκεί για την ψήφιση ενός νομοσχεδίου για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

Τι σημαίνει το shutdwn και πότε ήταν το τελευταίο στις ΗΠΑ

Πρακτικά λοιπόν, η διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σημαίνει ότι όλες οι μη απαραίτητες λειτουργίες της κυβέρνησης παγώνουν.



Αυτό θα επηρεάσει τα πάντα, από την κοινωνική ασφάλιση έως τις αεροπορικές μετακινήσεις και την πρόσβαση στα εθνικά πάρκα.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες εξαρτώνται από την έγκριση χρηματοδότησης από το Κογκρέσο, ώστε ο πρόεδρος να υπογράψει τον προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος.

Εάν δεν μπορούν να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση (λόγω πολιτικών διαφορών - και η Αμερική είναι φυσικά βαθιά διχασμένη), τότε αυτές οι υπηρεσίες αναγκάζονται να κλείσουν.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους και δεν πληρώνονται.



Τι θα συνεχίσει να λειτουργεί;

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες που θεωρούνται κρίσιμες θα συνεχίσουν να λειτουργούν - το FBI και η CIA δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν, ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας δεν θα σταματήσει, ούτε η Εθνική Φρουρά ή το προσωπικό ασφαλείας των συνόρων.

Το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είναι επίσης ασφαλές.

Οι πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης θα συνεχίσουν να καταβάλλονται, η υγειονομική περίθαλψη θα συνεχίσει να παρέχεται στους βετεράνους και σε όσους εξαρτώνται από το Medicare, το πρόγραμμα υγειονομικής ασφάλισης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, και η ταχυδρομική υπηρεσία των ΗΠΑ θα συνεχίσει να

Το τελευταίο shutdown στις ΗΠΑ ήταν το 2018 και 340.000 από τους 800.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Όσοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα προβλέπεται ότι θα λάβουν αναδρομικά τους μισθούς τους όταν επιστρέψουν στην εργασία τους, αν και αυτή η καθυστέρηση μπορεί φυσικά να δημιουργήσει οικονομική πίεση στις οικογένειες εν μέσω της κρίσης του κόστους διαβίωσης.

Τελικά, εναπόκειται στις επιμέρους κυβερνητικές υπηρεσίες να αποφασίσουν ποιοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και ποιοι θα παραμείνουν στη θέση τους, αν και το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου και ο πρόεδρος έχουν απειλήσει με μαζικές απολύσεις.

Με πληροφορίες από Sky News

